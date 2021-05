Μπορούμε να ησυχάσουμε! Έπεσε τελικά ο κινεζικός πύραυλος στον ωκεανό

Έπεσε στη Γη τα ξημερώματα ο κινεζικός πύραυλος ο οποίος, σύμφωνα με τα κινεζικά Μέσα Ενημέρωσης που επικαλούνται πληροφορίες από την κινεζική διαστημική υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, ο κινεζικός πύραυλος έπεσε στη Γη στις 05.24 ώρα Ελλάδος, στον Ινδικό ωκεανό, κάπου νοτιοδυτικά της Ινδίας και της Σρι Λάνκα.

Απομεινάρια του μεγαλύτερου πυραύλου έπεσαν σήμερα στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του καταστράφηκε κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης, μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι συντεταγμένες δείχνουν ότι το σημείο πρόσκρουσης βρίσκεται στον ωκεανό κάπου νοτιοδυτικά της Ινδίας και της Σρι Λάνκα.

Τα περισσότερα από τα απομεινάρια του πυραύλου κάηκαν κατά την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

UPDATE Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is 09 MAY 2021 03:02 UTC ± 2 hours along the ground track shown here. 1/ pic.twitter.com/JeIKVUd1fk