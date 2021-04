Τρομακτικό βίντεο με την αρπαγή 7χρονης από παιδόφιλο

Η επίθεση ενός παιδόφιλου σε ένα 7χρονο κορίτσι, το οποίο ακολούθησε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου μένει το παιδί, καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας και προκαλεί τρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Αλμάτι του Καζακστάν την Τετάρτη, σύμφωνα με τη Daily Mail. Στο βίντεο φαίνεται το κοριτσάκι, το οποίο φορά ένα ροζ μπουφανάκι να μπαίνει στην πολυκατοικία και να την ακολουθεί ένας άντρας που φορά καπέλο.

Το παιδί φαίνεται πως συνειδητοποιεί τον κίνδυνο και αρχίζει να τρέχει στις σκάλες. Ο άντρας κοιτά για λίγο πάνω, σαν να θέλει να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος, και ακολουθεί το κορίτσι στον πάνω όροφο.

Για λίγο εξαφανίζονται από την εικόνα και ο άντρας εμφανίζεται τελικά να κρατά το παιδί και να βιάζεται να κατέβει.

Στη συνέχεια μπαίνει σε έναν χώρο, όπου δεν υπήρχε κάμερα παρακολούθησης. Ο άντρας στη συνέχεια «έγδυσε και άρχισε να αγγίζει» το κορίτσι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ευτυχώς το παιδί κατάφερε να τρέξει και ειδοποίησε τους γονείς του, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία. Ο αστυνομικός Rustam Abdrakhmanov δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Ο άντρας έσυρε το κορίτσι σε ένα σημείο μη ορατό από τις κάμερες ασφαλείας. Εκεί το έγδυσε και άρχισε να την αγγίζει και να τη θωπεύει.

Το θύμα κατάφερε να δραπετεύσει και να αναφέρει το περιστατικό στη μητέρα του. Ο δράστης εντοπίστηκε μέσα σε 10 λεπτά».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης που ζει κοντά στο σημείο, πρόσεξε το παιδί στο σουπερμάρκετ. Συνειδητοποίησε ότι ήταν μόνο του και το ακολούθησε.

Σε βάρος του άντρα έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και αν κριθεί ένοχος αντιμετωπίζει φυλάκιση έως και 15 ετών.

Terrifying moment paedo carries seven-year-old girl out of her apartment block and assaults her in Kazakhstan https://t.co/caB9utG7xs