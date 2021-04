Πρίγκιπας Φίλιππος: Το λάβαρο με τον ελληνικό σταυρό θα σκεπάζει το φέρετρο - Το αντίο της Ελισσάβετ

Σήμερα Σάββατο στις 15.00 ώρα Βρετανίας, 17:00 ώρα Ελλάδας, στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον Πύργο του Ουίνδσορ,

θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον πρίγκιπα Φίλιππο, που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 9 Απριλίου σε ηλικία 99 ετών και έπειτα από 8 ημέρες εθνικού πένθους.

Η τελετή έχει σχεδιαστεί με βάση τις προσωπικές επιθυμίες του ίδιου του πρίγκιπα, ο οποίος έφερε τον τίτλο του Δούκα του Εδιμβούργου.

Μετά από 73 χρόνια η Βασίλισσα Ελισάβετ θα πει για τελευταία φορά αντίο στον σύζυγό της Πρίγκιπα Φίλιππο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν το φέρετρο με την σορό του αναχωρήσει για το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, η Ελισάβετ θα μείνει μόνη της μαζί του για λίγο.

Η φωτογραφία του ζεύγους

Το Μπάκινγχαμ αργά το βράδυ της Παρασκευής έδωσε στην δημοσιότητα μια φωτογραφία που δεν είχε δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας και είναι από μια ευτυχισμένη στιγμή του ζευγαριού στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας. Είναι ένα από τα μέρη που λάτρευε το βασιλικό ζεύγος. Εκεί τους άρεσε να περπατούν και να κάνουν πικ νικ. Στην Βασίλισσα άρεσε τόσο πολύ η περιοχή που ονομάζεται Coyles of Muick που έδωσε αυτό το όνομα σε ένα από τα αγαπημένα της σκυλιά.

Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί από την νύφη τους την Κόμησσα Σόφι του Γουέσεξ το 2003. Την διάλεξε η ίδια η Βασίλισσα για να αποχαιρετίσει τον Πρίγκιπα, σύζυγό της .

The Queen wishes to share this private photograph taken with The Duke of Edinburgh at the top of the Coyles of Muick, Scotland in 2003.



Photograph by The Countess of Wessex. pic.twitter.com/CE030Ux0UB

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 16, 2021

Οι λεπτομέρειες της κηδείας

Η βασίλισσα θα φoρά μάσκα, θα τηρεί κοινωνική απόσταση από την οικογένειά της και θα ακολουθεί τη σορό του συζύγου της με μία Bentley στο τέλος της πομπής

Το παλάτι ανακοίνωσε την επίσημη λίστα των καλεσμένων και που ακριβώς θα κάτσουν ο Γουίλιαμ και ο Χάρι στην τελετή.»

Σύμφωνα με αυτό τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα περπατήσουν όλα πίσω από το φέρετρο. Η πριγκίπισσα Άννα και ο πρίγκιπας Κάρολος θα περπατήσουν στην πρώτη σειρά, ακολουθούμενοι από τον πρίγκιπα Έντουαρντ και τον πρίγκιπα Άντριου.

Στην τρίτη σειρά θα βρίσκονται ο Γούιλιαμ και ο Χάρι αλλά δεν θα περπατούν δίπλα δίπλα καθώς ανάμεσά τους θα βρίσκεται ο ξάδερφός τους Πίτερ Φίλιπς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τις προηγούμενες ημέρες, η κηδεία ξεκινά στις 15.00 τοπική ώρα και θα γίνει στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Η ταφή θα γίνει στους Κήπους στο Φρόγκμορ.

Η μεταφορά του φέρετρου θα γίνει με το ειδικά διαμορφωμένο Land Rover που ο ίδιος ο πρίγκιπας Φίλιππος βοήθησε στον σχεδιασμό του. Με εντολή της βασίλισσας, όλα τα ανώτατα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα φορούν πένθιμα ρούχα και όχι στρατιωτικές στολές, ώστε να βγει από τη δύσκολη θέση ο πρίγκιπας Χάρι καθώς μετά το Megxit, και την επίσημη παραίτηση από τα πριγκιπικά του καθήκοντα του αφαιρέθηκαν και οι στρατιωτικοί τίτλοι. Τα δύο αδέλφια Χάρι και Ουίλιαμ δεν θα περπατήσουν δίπλα δίπλα στην πομπή πίσω από το φέρετρο του παππού τους ούτε θα σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον μέσα στο παρεκκλήσι, αφού ανάμεσά τους θα βρεθεί ο Πίτερ Φίλιπς, σε ρόλο διαμεσολαβητή.

Παρόντες στην κηδεία θα είναι μόνο τριάντα άτομα.

Πρόκειται για παιδιά και εγγόνια του πρίγκιπα Φίλιππου με τις συζύγους και για στενούς συγγενείς όπως ο γιος της πριγκίπισσας Μαργαρίτας Κόμης του Σνόουντεν. Η μόνη παρευρισκόμενη που δεν είναι μέλος της οικογένειας θα είναι η στενή του φίλη, Κόμισσα Μάουντμπατεν της Μπούρμα, Πένι Κνάτσμπουλ.

Άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως η Δούκισσα του Κεντ, δεν έχουν προσκληθεί λόγω των περιορισμών του κορονοϊού.

Η λίστα με τους τριάντα καλεσμένους

Εκπρόσωπος των Ανακτόρων τόνισε ότι η βασίλισσα αναγκάστηκε να κάνει σκληρές αποφάσεις σχετικά με το ποιους θα περιλάβει στη λίστα καλεσμένων λόγω των αυστηρών περιορισμών λόγω κορονοϊού. Αλλά, όπως είπε, έκανε το καλύτερό της για να τιμήσει τις επιθυμίες του μακαρίτη και να συμπεριλάβει αντιπροσώπους απ' όλες τις πλευρές της οικογένειας και απ' όλες τις γενιές εκτός από τα δισέγγονά του που είναι πολύ μικρά για να παρευρεθούν. Ο ίδιος ο πρίγκιπας Φίλιππος σχεδίαζε επί δύο δεκαετίες την κηδεία του αλλά η Ελισάβετ έπρεπε να προβεί σε αλλαγές λόγω του κορονοϊού,. Περισσότεροι από 700 στρατιωτικοί λαμβάνουν μέρος στην τελετή με το πολυαγαπημένο του Σώμα των Πεζοναυτών να είναι αυτό που θα μεταφέρει το φέρετρο όπου πάνω θα βρίσκονται το πηλήκιο και το σπαθί του.

Η σημαία του δούκα του Εδιμβούργου είναι χωρισμένη σε 4 τμήματα. Στο άνω αριστερό τμήμα τρεις λέοντες συμβολίζουν την καταγωγή από τη Δανία, δίπλα ο λευκός σταυρός σε μπλε φόντο είναι το σύμβολο της ελληνικής καταγωγής του, κάτω αριστερά οι άσπρες και μαύρες λωρίδες είναι το έμβλημα των Μαουντμπάτεν και κάτω δεξιά ένα κάστρο με τρεις πύργους, το σύμβολο του Εδιμβούργου.

Το χρονοδιάγραμμα της νεκρώσιμης ακολουθίας

11.00 To φέρετρο θα μεταφερθεί από το ιδιωτικό παρεκκλήσι στο Inner Hall στο Κάστρο του Ουίνδσορ από μέλη του 1ου Τάγματος Γρεναδιέρων Φρουρών2.15 Αντιπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων θα πάρουν θέσεις στο Τετράγωνο ώστε να δείξουν τις σχέσεις του Δούκα του Εδιμβούργου με τον Στρατό

2.20 Μέλη της βασιλικής οικογένειας και συγγενείς του Φίλιππου που δεν θα λάβουν μέρος στην πομπή θα μεταφερθούν με αυτοκίνητο στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου

2.27 Το ειδικά διαμορφωμένο Land Rover θα μεταφέρει το φέρετρο, θα φθάσει στην Πύλη του Γεωργίου του Δ' και θα ακολουθήσει τη φορά των δεικτών του ρολογιού γύρω από το Quadrangle (Τετράγωνο) στην Είσοδο του Ιππικού

2.38 To φέρετρο θα μεταφερθεί στην Κυβερνητική Είσοδο όπου θα φορτωθεί στην καρότσα του ειδικά διαμορφωμένου Land Rover.

2.40 Μέλη της οικογένειας του Φίλιππου θα λάβουν θέσεις στην πομπή και η μπάντα θα σταματήσει να παίζει μουσική

2.41 Το φέρετρο θα βγει από την Κυβερνητική Είσοδο και θα προπορευθεί της πομπής των μελών της βασιλικής οικογένειας που ποχωρούν σε συγκεκριμένη διάταξη.

2.44 Η βασίλισσα συνοδεία με τη Λαίδη επί των τιμών, αποχωρεί από την κεντρική είσοδο και συμμετέχει στην πομπή μέσα σε μία Bentley.

2.45 Η πομπή προχωρά προς το Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, ενώ ακολουθούν πυροβολισμοί επί ένα λεπτό από την Ανατολική Πύλη

2.53 Το Land Rover φθάνει στις σκάλες του Αγίου Γεωργίου όπου οι Βασιλικοί Πεζοναύτες θα πάρουν το φέρετρο και θα το μεταφέρουν μέσα στον ναό.

3.00 Ακολουθεί ενός λεπτού σιγή και η νεκρώσιμη ακολουθία ξεκινά.