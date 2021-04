Διευκρινίσεις από την Johnson & Johnson ζητεί η Ευρώπη για τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις

Η Johnson & Johnson ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει τις παραδόσεις εμβολίων στην Ευρώπη.

Η εταιρεία ανέφερε πως εξετάζει με τις ευρωπαϊκές αρχές περιπτώσεις εξαιρετικά σπάνιων θρομβώσεων μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση της εταιρίας, πηγές της Ευρωπαϊκής Ενωσης που επικαλείται το Reuters, ανέφεραν ότι πρόκειται να ζητήσουν διευκρινίσεις από την J&J για την απόφασή της να καθυστερήσει τις παραδόσεις.

Σε ανάρτησή της πριν από λίγο η Επίτροπος Υγείας Στ. Κυριακίδου αναφέρει:

Today’s developments with the J&J vaccine in the US are under close monitoring by @EMA_News and its pharmacovigilance bodies, with an open line to the @US_FDA and other international regulators. EU rollout has been paused by the company.



Vaccine safety is always paramount.