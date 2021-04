Προκαλεί στενός συνεργάτης του Ερντογάν: Ηρθε η ώρα να τερματιστεί η ατιμωρησία της Ελλάδας

Με ένα προκλητικό βίντεο γεμάτο ψεύδη και προπαγάνδα, ο Διευθυντής επικοινωνίας του Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν, προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις αναφέροντας ότι η Ελλάδα υποθάλπει τρομοκρατικές οργανώσεις συμπεριλαμβανομένου και του PKK.

Στην ανάρτηση γίνεται λόγος για «υποτιθέμενο προσφυγικό στρατόπεδο εντός της ΕΕ, (υπονοώντας την Ελλάδα), όπου τρομοκράτες σχεδιάζουν επιθέσεις (συμπεριλαμβανομένων βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας) εναντίον της Τουρκίας, συμμάχου του ΝΑΤΟ - ενώ οι πραγματικοί πρόσφυγες αφήνονται να πεθάνουν στο Αιγαίο».



Στο τέλος της ανάρτησης του Αλτούν αναφέρεται ότι «Ηρθε η ώρα να τερματιστεί η ατιμωρησία της Ελλάδας!» (It’s time to end Greece’s impunity!)

Στο βίντεο απεικονίζονται σκηνές από το πραξικόπημα και τις συλλήψεις, τον Οτσαλάν, αλλά και τους Τούρκους αξιωματικούς που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα.

Αναμένεται η αντίδραση της Ελληνικής κυβέρνησης τις επόμενες ώρες, λίγο πριν την επερχόμενη επίσκεψη του Ελληνα υπουργού Εξωτερικών στην Αγκυρα.

Greece harbors terrorist organizations, including PKK.



From a supposed refugee camp inside the EU, the terrorists plot attacks (incl. suicide bombings) against Türkiye, a NATO ally – just as actual refugees are left for dead in the Aegean.



It’s time to end Greece’s impunity! pic.twitter.com/gKLs9QVtqG

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 9, 2021