Sputnik V: Μπορούμε να δώσουμε εμβόλια για 500 χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα από τον Μάιο

Στον απόηχο της συζήτησης που έγινε πρόσφατα στη Βουλή ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, οι διαχειριστές του λογαριασμού στο twitter του ρωσικού εμβολίου κατά του κορονοϊού, Sputnik V, κάνουν γνωστό ότι θα μπορούσαν να παρέχουν στην Ελλάδα εμβόλια κατά του κορονοϊού για 500.000 άτομα, όπως διαβεβαιώνουν.

Με το μήνυμα μαζί είμαστε πιο δυνατοί η ομάδα του Sputnik V επιβεβαιώνει την ύπαρξη αρκετών δόσεων, έχοντας συνυπολογίσει τις απαιτήσεις άλλων 59 χωρών.

Σημειώνεται ότι, το ζήτημα της προμήθειας της Ελλάδα με το ρωσικό εμβόλιο απασχόλησε σημαντικά και την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε τον πρωθυπουργό για την επιλογή της Ελλάδας να μην προχωρήσει σε συμφωνία προμήθειας του ρωσικού εμβολίου, τονίζοντας ότι αντίστοιχες κινήσεις έχουν γίνει από την Αυστρία, ενώ και στη Γερμανία βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική συζήτηση. Είχε προηγηθεί η αντίδραση του πρωθυπουργού ότι κάτι τέτοιο θα παρέκκλινε από το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Στη συνέχεια, ωστόσο, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να στραφεί στη Ρωσία «αν υπήρχαν διαθέσιμα εμβόλια» και ακολούθως τόνισε ότι:

«Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές ποσότητες διαθέσιμων εμβολίων από τη Ρωσία. Και να θέλαμε να αγοράσουμε εμβόλια από τη Ρωσία, δεν υπάρχουν τέτοιες ποσότητες που να αξίζει κανείς να μπει στον κόπο να κάνει αυτήν τη συζήτηση».

Sputnik V confirms that even given requests from 59 other countries, it can supply Greece already in May with vaccine for 500,000 people. Together we are stronger!

https://t.co/rsGRxRiUXG

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 6, 2021

ieidiseis