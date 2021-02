Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη κορυφής των 27 - Στο τραπέζι το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Λίγα λεπτά μετά τις 16:00 ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της ΕΕ. Η επιτάχυνση της έγκρισης των εμβολίων και των εμβολιασμών, οι μεταλλάξεις, το πιστοποιητικό εμβολιασμού αλλά και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις βρίσκονται επί τάπητος.

“Η τηλεδιάσκεψη των 27 της ΕΕ για τον συντονισμό για τον κορωνοϊό, υπό τον Σαρλ Μισέλ μόλις ξεκίνησε. Πρώτα, η ανταλλαγή απόψεων με τον Νταβίντ Σασόλι”, ενημέρωσε ο Barend Leyts.

Στη Σύνοδο Κορυφής θα συζητηθούν τρόποι για την ενίσχυση των εκστρατειών εμβολιασμού, καθώς οι 27 χώρες μέλη υπολείπονται χωρών όπως το Ισραήλ και η Βρετανία στην κούρσα για τον εμβολιασμό των πληθυσμών τους κατά της Covid-19, αναφέρει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως ενημέρωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ένα από τα θέματα στο τραπέζι είναι βρεθεί μια κοινή προσέγγιση στα πιστοποιητικά εμβολιασμού, καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι.

Όπως ανέφερε με ανάρτησή της στο Twitter η Πρόεδρος της Κομισιόν θα ζητήσει από τους ηγέτες της ΕΕ:

Την υποστήριξη της ΗΕRA για ισχυρή απάντηση στις μεταλλάξεις



Την εφαρμογή της σύστασης για περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία



Την εξεύρεση μιας κοινής προσέγγισης στα πιστοποιητικά εμβολιασμού, καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι.

Looking forward to #EUCO discussions today. I will ask EU leaders to:



• Support the HERA incubator for a strong response to variants



• Apply our recommendation on restrictions to free movement



• Find a common approach to vaccination certificates, as summer nears pic.twitter.com/JI34iZFStE