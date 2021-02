Guardian για Μουντιάλ 2022: Σοκ με 6.500 νεκρούς μετανάστες στα έργα των γηπέδων

Σε έναν θλιβερό απολογισμό , προχώρησε ο Guardian, με τον αριθμό των νεκρών μεταναστών εργατών στο Κατάρ, στα σημεία όπου χτίζονται τα γήπεδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2022.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 ναι μεν θα διεξαχθεί τον χειμώνα, ναι μεν όλος ο πλανήτης το περιμένει πως και πως για να ψυχαγωγηθεί, να χαρεί τη μπάλα, το άθλημα, τις στιγμές, να δει τους μεγάλους αστέρες, ωστόσο, όσα συμβαίνουν αυτά τα 11 χρόνια στο Κατάρ, στις συνθήκες εργασίες των μεταναστών κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και υψηλές θερμοκρασίες, προκαλούν αποτροπιασμό.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο αριθμός των νεκρών έχει ξεφύγει… κατά πολύ. Έπειτα από την έρευνα που είχε σημειωθεί το 2015, μια πενταετία μετά την ανάθεση του Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, όπου είχαν καταγραφεί 1.200 θάνατοι, πλέον, οι νεκροί εργάτες έχουν ξεπεράσει τους 6.500!

Η αναλογία βγαίνει περί τους 12 νεκρούς κάθε εβδομάδα στις εργασίες που γίνονται ώστε όλα τα γήπεδα και οι χώροι φιλοξενίας ομάδων και οπαδών να είναι πανέτοιμα.

Η διοργάνωση έχει ήδη βαφτεί με το αίμα των ανθρώπων που αναζητώντας χρήματα για να ζήσουν τις οικογένειές τους, «σβήνουν» στην απάνθρωπη διαχείριση και από τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας…

