Ξύρισε το κεφάλι της παριστάνοντας την καρκινοπαθή και έκανε έρανο για το γάμο της

Σε άλλο επίπεδο πήγε την απάτη μια 29χρονη στην Αγγλία, η οποία προκειμένου να μαζέψει χρήματα για τον γάμο των ονείρων της, παρίστανε την καρκινοπαθή και μάλιστα σε προχωρημένο στάδιο.

Όπως αναφέρει το BBC, η Toni Standen ξύρισε το κεφάλι της και είπε ψέματα σε φίλους και οικογένεια, πως είχε καρκίνο των ωοθηκών και πως η ασθένεια είχε εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματός της. Η υποτιθέμενη ασθενής σε έρανο που διεξήγαγε στα social media, έγραφε ότι πριν πεθάνει θα ήθελε να κάνει τον γάμο των ονείρων της.

Συγκέντρωσε με αυτόν τον τρόπο πάνω από 8.000 λίρες. Μάλιστα ενημέρωνε τακτικά τους διαδικτυακούς της φίλους για τη "θεραπεία της". Το θράσος της 29χρονης δεν είχε όριο, καθώς δεν δίστασε να πει, μέχρι και ότι μία από τις επιθυμίες της ήταν να την παραδώσει στον γαμπρό ο πατέρας της, Derek, που πραγματικά είχε καρκίνο.

Η μεγάλη μέρα έφτασε, ωστόσο διάφορες λεπτομέρειες δημιούργησαν υποψίες στους καλεσμένους. Ένας από αυτούς διηγείται: "Η Toni μόλις άκουσε το λόγο του πατέρα της, που με δυσκολία έβγαινε από το στόμα του, σηκώθηκε και έδωσε μία ομιλία που περιείχε μέχρι και αστειάκια". "Η μητέρα και τα αδέρφια της φαίνονταν μέσα στα νεύρα. Στη συνέχεια η Toni άκουσε ένα ηχογραφημένο μήνυμα από παίκτη της ομάδας Everton FC, που είχε συγκινηθεί με την ιστορία της και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα γέλια της", συνέχισε η καλεσμένη.

Η Standen στο τέλος αναγκάστηκε να παραδεχτεί, πως ποτέ δεν είχε διαγνωστεί με καρκίνο. "Λυπάμαι πολύ για όλα, ντρέπομαι και η καρδιά μου έχει ραγίσει. Έχω τόσα να σας πω αλλά δεν ξέρω από πού να αρχίσω", έγραψε. Η Standen οδηγήθηκε στο Δικαστήριο, όπου ομολόγησε την ενοχή της για απάτη. Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη και διέταξε την 5μηνη φυλάκισή της ενώ την υποχρέωσε να επιστρέψει μία δωρεά ύψους 2.000 λιρών, που είχε κάνει ένας τοπικός επιχειρηματίας.

A woman who faked she had terminal cancer & let her friends raise more than £8,000 for her to have a dream wedding has been jailed. 29-year-old Toni Standen from Widnes was jailed for 5 months & fined £2,000. pic.twitter.com/MVTpAQh5gD