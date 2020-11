Εκλογές ΗΠΑ: Ανατροπή Μπάιντεν και στην Πενσυλβάνια - Μια ανάσα από το Λευκό Οίκο

Ανατροπή για τον Τζο Μπάιντεν στις Εκλογές των ΗΠΑ. Μετά την Τζόρτζια προηγείται στην πολιτεία της Πενσυλβάνια μετά την καταμέτρηση του 98% των ψήφων.

Ειδικότερα προηγείται του Τραμπ με 49.47% και 3,295,319 ψήφους έναντι 49.39% και 3,289,725 ψήφους

Εάν ο υποψήφιος των Δημοκρατικών κερδίσει τουλάχιστον μία πολιτεία, ο απερχόμενος πρόεδρος Τραμπ δεν μπορεί να εξασφαλίσει τις αναγκαίες εκλεκτορικές ψήφους για την εκλογή του.

