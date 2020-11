Τραγωδία στην Τουρκία: Έφτασαν τους εκατό οι νεκροί από τον σεισμό, 994 οι τραυματίες

Τους εκατό έφτασαν, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του πρακτορείου Ανατολή, οι νεκροί στη Σμύρνη, από τον μεγάλο σεισμό που συγκλόνισε τη Σάμο και τα τουρκικά παράλια την Παρασκευή.



Ο απολογισμός αυτός στηρίζεται στα τελευταία στοιχεία της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών.



Οι τραυματίες έφτασαν τους 994.



Η Υπηρεσία έχει καταγράψει 1.464 μετασεισμούς, εκ των οποίων οι 44 μεγέθους 4 Ρίχτερ.



Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν σε που υπέστησαν μεγάλες ζημιές στην πόλη λόγω του σεισμού.

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε χθες το πρωί η διάσωση ενός 3χρονου κοριτσιού μέσα από τα ερείπια του σπιτιού του, στη Σμύρνη, 65 ολόκληρες ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό της Παρασκευής. Ο φωτογραφικός φακός αποτύπωσε την απομάκρυνσή της με φορείο, μέσα από τα συντρίμμια, και το χεράκι της να κρατάει σφιχτά το χέρι ενός από τους διασώστες της.

Η μικρή Ελίφ αναρρώνει πλέον στο νοσοκομείο, με εμφανή τα σημάδια από τη δοκιμασία που πέρασε, αν και ο δρόμος είναι μακρύς για να αφήσει πίσω της το ψυχολογικό τραύμα.

Η μητέρα της μικρής και τα 10χρονα δίδυμα αδέλφια της, καθώς και ο 7χρονος αδελφός της, είχαν ανασυρθεί από τα συντρίμμια νωρίτερα. Για το 7χρονο αγόρι τα πράγματα ήταν ήδη πολύ δύσκολα, και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενη. Να σας ευλογεί ο Θεός, οι προσευχές μου εισακούσθηκαν και επανενώθηκα με την Ελίφ» δήλωσε η γιαγιά του κοριτσιού, όπως μετέδωσε το κρατικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Λίγες ώρες πριν τη διάσωση του 3χρονου κοριτσιού, ένα άλλο κορίτσι, η 14χρονη Ιντίλ Σιρίν ανασύρθηκε από τα ερείπια άλλης πολυκατοικίας, σύμφωνα με την AFAD.

Όμως η χαρά της οικογένειάς της ήταν σύντομη, καθώς η αδελφή της, η Ιπέκ, εντοπίστηκε νεκρή, όπως έγραψε η εφημερίδα Hurriyet.

idil (14) was rescued from the rubble 58 hours after the #earthquake.



Search and rescue efforts continue in #izmir. pic.twitter.com/VoLfRZCh4z