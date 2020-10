Κατέρρευσαν κτίρια στη Σμύρνη – 6 νεκροί και 120 τραυματίες, δεκάδες εγκλωβισμένοι από τον ισχυρό σεισμό

Μεγάλες οι καταστροφές στην Τουρκία που έγινε αισθητός ο σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά της Σάμου λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής.

Από την σεισμική δόνηση ταρακουνήθηκαν Σμύρνη, Μπαλίκεσιρ, Αϊδίνιο ενώ έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ο ένας λόγω πνιγμού, στην Τουρκία από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Αιγαίο και 120 τραυματίστηκαν, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TRT, επικαλούμενο την τουρκική αρχή διαχείρισης καταστροφών.

Στην πόλη της Σμύρνης οι κάτοικοι βγήκαν έντρομοι έξω από τα σπίτια τους καθώς κτήρια κατέρρευσαν.

BREAKING — Strong earthquake shakes Turkey's western coast and Greek islands in the Aegean, felt as far as Istanbul and other cities