Κινητικότητα από το Oruc Reis: Βγήκε από το λιμάνι της Αττάλειας

Το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος Oruç Reis έφυγε από το λιμάνι της Αττάλειας, όπου ήταν αγκυροβολημένο για συντήρηση και προμήθεις, αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Yeni Safak.

Όπως αναφέρει η Yeni Safak, περιμένει εντολή για νέα αποστολή στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πλοίο Oruç Reis, που πραγματοποιεί σεισμικές δραστηριότητες εξερεύνησης στην Ανατολική Μεσόγειο, πρόσφατα αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Αττάλειας για προμήθειες, συντήρηση και αλλαγή προσωπικού.

Το Oruc Reis έφυγε από το λιμάνι τη νύχτα, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Μάλιστα, η τουρκική εφημερίδα συνδέει την κίνηση του τουρκικού ερευνητικού με τη χθεσινή NAVTEX της Άγκυρας για άσκηση με πραγματικά πυρά σε περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου από τις 8:00 έως τις 4:00.

Η τουρκική NAVTEX από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας:

TURNHOS N/W: 1201/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 26-09-2020 11:36)

TURNHOS N/W: 1201/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 29 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 291400Z SEP 20.

Yeni Safak: Η νέα διαδρομή του θα είναι στην θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου

Πάντως, η "Γενί Σαφάκ" σε ότι αφορά τις έρευνες του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο πριν από λίγες ημέρες είχε υποστηρίξει ότι προσδιορίστηκε η νέα διαδρομή του σεισμογραφικού σκάφους και σύμφωνα με το δημοσίευμα θα είναι στην θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου.

Όπως χαρακτηριστικά έγραφε "η επόμενη περιοχή αποστολής του πλοίου σχεδιάστηκε να καλύψει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες ακριβώς νότια του Καστελόριζου", προσθέτοντας ότι οι νέες έρευνες θα διαρκέσουν δύο μήνες.

