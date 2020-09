Άγριο έγκλημα: 17χρονη κάλεσε ντιλιβερά και τον δολοφόνησε

Ο άτυχος διανομέας ήταν πατέρας δυο παιδιών…



Με φρικτό τρόπο έχασε την ζωή του ένας 37χρονος διανομέας πιτσαρίας όταν πήγε την παραγγελία σε μια 17χρονη και εκείνη τον δολοφόνησε!



Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με θύμα τον Joshua Ungersma, ο οποίος πριν λίγες ημέρες υποδέχτηκε το δεύτερο παιδάκι του στον κόσμο.



Ο άτυχος άνδρας ξεκίνησε για να πάει μια παραγγελία, ωστόσο κανείς δεν γνώριζε πως πήγαινε σε μια παγίδα θανάτου.



Στην διεύθυνση που πήγε, υπήρχε μόνο η 17χρονη Jaelynn Billups και ο σύντροφός της, Alberto Vanmeter, οι οποίοι είχαν σκοπό να ληστέψουν τον άτυχο άνδρα.



A 17-year-old girl has been accused of fatally shooting a pizza delivery driver after luring him to an empty house.



Όταν ο Joshua κατάλαβε τι γινόταν προσπάθησε να αμυνθεί με αποτέλεσμα να δεχτεί την επίθεση των δυο νεαρών, με την Jaelynn να τον πυροβολεί εξ επαφής στο κεφάλι. Ο θάνατος του 37χρονου ήταν ακαριαίος.



Λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός και ο Vanmeter, έχοντας πάνω του τα χρήματα της ληστείας με την 17χρονη να κατηγορείται και για αυτή την δολοφονία.