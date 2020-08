Νέα τουρκική NAVTEX: Το Oruc Reis μένει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Αποφασισμένη να πυρπολήσει την ειρήνη στην ανατολική Μεσόγειο φαίνεται πως είναι η Άγκυρα, αδιαφορώντας για τις εκκλήσεις αποκλιμάκωσης από τη διεθνή κοινότητα.

Την ώρα που η Ευρώπη απειλεί με κυρώσεις το καθεστώς Ερντογάν και τη Γαλλία να στέλνει στην ανατολική Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκολ, το καθεστώς Ερντογάν απαντά με έκδοση νέας NAVTEX, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας για έρευνες του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis.

Η NAVTEX έχει ισχύ από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για την τρίτη ναυτική οδηγία που εκδίδει ο σταθμός της Αττάλιας για έρευνες του τουρκικού σεισμογραφικού σκάφους.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1093/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 31-08-2020 21:19)

TURNHOS N/W : 1093/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N - 027 59.93 E

34 29.50 N - 027 59.90 E

34 49.62 N - 028 00.15 E

35 42.53 N - 030 04.25 E

35 27.57 N - 030 13.35 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.

Νέες προκλήσεις από τον Ερντογάν: Δεν θα επιτρέψουμε πειρατείες σε Αιγαίο και Μεσόγειο

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Ειδικότερα ανέφερε: «Τη χώρα μας που έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή κανένας δεν θα μπορέσει να την εγκλωβίσει στον κόλπο της Αττάλειας».

Στις νέες ακραίες δηλώσεις προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του σε εγκαίνια στο λιμάνι της Κερασούντας.

“Δεν θα επιτρέψουμε ληστείες και πειρατείες σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Τη χώρα μας που έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή κανένας δεν θα μπορέσει να την εγκλωβίσει στον κόλπο της Αττάλειας. Όσοι κάνουν τους μάγκες, επειδή τους ξεσηκώνουν οι πρώην αποικιοκράτες, τους συστήνω να μελετήσουν την πρόσφατη ιστορία τους”, είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας ανέφερε επίσης ότι το “Orus Reis”, θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τις ενέργειες του στην Ανατολική Μεσόγειο. Ελπίζουμε να έχουμε σύντομα ευχάριστα νέα (σ.σ. από τις έρευνες).