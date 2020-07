Γαλλία: Εικόνες συνωστισμού σε συναυλία στη Νίκαια - Φόβοι για δεύτερο κύμα του κορονοϊού

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσαν στα social media της Γαλλίας οι εικόνες συνωστισμού από συναυλία του The Avener στη Νίκαια, το βράδυ του Σαββάτου.

Λέξεις όπως ασυνειδησία, ανευθυνότητα και θλίψη κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όσους συνωστίστηκαν στην Προμεναντ Ανγκλέ («Αγγλικό περίπατο») χωρίς να τηρούν αποστάσεις και μέτρα προστασίας από τη μετάδοση του νέου κορωνοϊού.

Βίντεο, που διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανταποκριτή της γαλλικής Aujourd’hui en France -Le Parisien, απαθανάτισε τους παρευρισκόμενους να είναι ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς μάσκες.

Nice, quai des Etats-Unis et promenade des Anglais ce samedi soir pour le concert de ⁦ @TheAvenerMusic ⁩ #nice06 pic.twitter.com/57pGQinKGL

Αντιδράσεις από τον Δήμαρχο

Το απόγευμα της Κυριακής, ο δήμαρχος της πόλης, Κριστιάν Εστροζί, αντέδρασε στις εικόνες από τη συναυλία στη Νίκαια της Γαλλίας και ανακοίνωσε πως επιβάλει την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε συγκεντρώσεις, ζητώντας από το γαλλικό κράτος να κάνει το ίδιο σε ολόκληρη τη χώρα.

«Λυπούμαστε που δεν τηρήθηκαν τα μέτρα και ζητάμε από το κράτα να αναθεωρήσει το διάταγμα που επαναφέρει τις μεγάλες συγκεντρώσεις προκειμένου να επιβάλλεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας, ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους. Στη Νίκαια, αυτό θα είναι πλέον υποχρεωτικό για όλες τις εκδηλώσεις μας» έγραψε ο δήμαρχος που προέρχεται από τη γαλλική δεξιά.

L’événement d’hier à #Nice06 respectait les consignes gouvernementales comme l’a indiqué la préfecture : comptage pour respect de la jauge de 5000, consignes de distanciation rappelées via messages audio et signalétique et masques fortement recommandés.