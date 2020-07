Σιάτλ: Πέθανε η γυναίκα που τη χτύπησε αυτοκίνητο σε διαδήλωση - Σάλος μετά το βίντεο

Μία από τις δύο διαδηλώτριες στο Σιάτλ που τραυματίστηκαν χθες όταν αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος σε αυτοκινητόδρομο, υπέκυψε στα τραύματά της, με την δεύτερη να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με εκπρόσωπο ιατρικού κέντρου.

Στο Σιάτλ έχουν πραγματοποιηθεί πολλές διαδηλώσεις, κάποιες και σε αυτοκινητοδρόμους, μετά τη δολοφονία στις 25 Μαΐου του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από αστυνομικούς στη Μινεάπολις.

Η Σάμερ Τέιλερ πέθανε αργά χθες στο Ιατρικό Κέντρο Χάρμπορβιου, δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters η εκπρόσωπος του κέντρου Σούζαν Γκρεγκ, δηλώνοντας ότι η Ντίαζ Λαβ, η άλλη τραυματίας, βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

