Ακροδεξιός έριξε το αυτοκίνητό του σε πλήθος διαδηλωτών στo Σιάτλ και πυροβόλησε

Πολλές ανθρώπινες ζωές κινδύνεψαν αργά το απόγευμα της Κυριακής στο Σιάτλ, όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε γνωστός -στην περιοχή- ακροδεξιός- κατευθύνθηκε με ταχύτητηα προς το πλήθος διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, χτύπησε σε οδόφραγμα και στη συνέχεια ο οδηγός του όταν εγκλωβίστηκε, πυροβόλησε εναντίον διαδηλωτή που τον πλησίασε στο παράθυρο.

Σύμφωνα με το Associated Press, τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε από το περιστατικό. Πρόκειται για έναν 27χρονο ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση,όπως επιβεβαίωσε στο πρακτορείο η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σιάτλ.

Βίντεο που τράβηξε ρεπόρτερ για τους Seattle Times δείχνει ένα στιγμιότυπο της σοκαριστικής σκηνής που εκτυλίχθηκε στη γειτονιά Κάπιτολ Χιλ, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται εδώ και μέρες κοντά σε ένα αστυνομικό τμήμα, ζητώντας δικαιοσύνη για τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού και διαμαρτυρόμενοι για την αστυνομική βία.

Ρεπόρτερ των New York Times πόσταρε στο tweet ένα βίντεο με δηλώσεις του ατόμου που τραυματίστηκε, ενώ μεταφέρεται στο ασθενοφόρο απο τραυματιοφορείς.

A man just drove through a crowd of demonstrators in Seattle and then appeared to shoot someone.



Authorities say the man is in custody, one person shot is in the hospital in stable condition.



Here's a capture from a FB livestream, via twitch pic.twitter.com/tlaqvpwGjm