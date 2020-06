Τι κοινό έχουν ο Τζόκερ και οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ

Τις τελευταίες ώρες ένα πολύ πετυχημένο μοντάζ κάνει τον γύρο του ρωσικού διαδικτύου και πολύ σύντομα, λογικά, θα περάσει και από τα μέρη μας με την απαραίτητη πάντα μετάφραση. Στο βίντεο παρακολουθούμε σε split screen από τη μία σκηνές από τις μαχητικές διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται στις Η.Π.Α αυτές τις μέρες μετά τη δολοφονία του George Floyd από αστυνομικό, και από την άλλη υλικό από το Joker με τον Joaquin Phoenix σε σκηνοθεσία Todd Phillips.





Οι Αμερικανοί διαδηλωτές είναι πραγματικά λες και αντιγράφουν την τελευταία σκηνή της ταινίας, όταν ο Joker ανεβαίνει πάνω σε ένα αυτοκίνητο και τα οργισμένα πλήθη συγκεντρώνονται γύρω του.



Σε κάποια μυαλά, όπως του Υπουργού Πολιτισμού της Ρωσίας, Vladimir Medinsky, η ταινία έχει αποτελέσει μία πολύ κακή επιρροή για το μυαλό των θεατών, αφού τους εξωθεί -κατά την άποψη του υπουργού- να αντιγράφουν τις πλέον καταστροφικές συμπεριφορές από το δυστοπικό κινηματογραφικό σύμπαν που έστησε ο Phillips. Φυσικά, αυτό είναι η μισή αλήθεια, μιας και το να κατηγορηθεί μία ταινία για την οργή που ξεχειλίζει στις Η.Π.Α είναι μάλλον η εύκολη λύση.



Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί περισσότεροι και πιο άμεσοι "ένοχοι" για όσα παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες στην Αμερική: Οι φυλετικές διακρίσεις, η χρήση υπερβολικής και συχνά θανάσιμης αστυνομικής βίας, η έλλειψη δικαιοσύνης που βιώνουν πολλές από τις μειονότητες καθώς και ο -όπως όλα δείχνουν- καθόλου επιτυχημένος τρόπος που επιλέγει ο Πρόεδρος Donald Trump να διαχειρίζεται τις κρίσεις οδηγούν σε σκηνές που κάνουν τον Joker με τον Joaquin Phoenix να θυμίζει ένα απλό και σκοτεινό παραμυθάκι.



Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το γεγονός ότι ο κινηματογραφικός ήρωας που προέρχεται από το σύμπαν της DC Comics δεν έχει μετατραπεί σε ένα σύμβολο μίας οργής που αρκετές φορές είναι ανεξέλεγκτη και συχνά δε βρίσκει συγκεκριμένο στόχο. Ας ελπίσουμε ότι ο Joker θα λειτουργήσει ως σύμβολο και όχι ως πρότυπο - γιατί, κακά τα ψέματα, ο χαρακτήρας που δημιούργησε ο Phillips είναι αρκετά επιφανειακός πολιτικά.

