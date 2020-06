Νορβηγία: Τρομακτική ολίσθηση εδάφους - Η θάλασσα κατάπιε γη και σπίτια

Απίστευτες εικόνες προκαλούν δέος από πρωτόγνωρη ολίσθηση του εδάφους προς τη θάλασσα στην πόλη Άλτα της Νορβηγίας που είχε σαν αποτέλεσμα 8 σπίτια να καταλήξουν στο νερό με τους κατοίκους να τρέχουν να σωθούν.

Το φαινόμενο της αστάθειας του εδάφους συνεχίστηκε για αρκετές ώρες ωστόσο δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Η ολίσθηση με πλάτος πάνω από 2.000 πόδια σημειώθηκε στη δυτική πλευρά του Kråkneset στο δήμο Alta την Τετάρτη το απόγευμα.

Οι αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό στις 3.45 μ.μ. και ξεκίνησε αμέσως μια επιχείρηση διάσωσης από θάλασσα και στεριά.

Ένας ντόπιος κατάφερε να καταγράψει τη ώρα της ολίσθησης του εδάφους on camera.

Αλλος κάτοικος ανέφερε πώς άκουσε ένα χτύπημα στη σοφίτα του σπιτιού του και υπέθεσε ότι ο θόρυβος έρχεται από το κτίριο.

"Έτρεξα για τη ζωή μου", είπε, όταν κατάλαβε τι συμβαίνει.

Insane #landslide in Alta Norway. Swallows several house... must see! pic.twitter.com/e0IlgT3qFo