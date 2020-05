Πολλοί τραυματίες διαδηλωτές από πυρά αστυνομικών στο Κεντάκι. Βίντεο

Νέα μεγάλη εστία έντασης στις ΗΠΑ κάνει το γύρο του κόσμου καθώς στο Λούισβιλ του Κεντάκι κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων οργισμένων Αφροαμερικανών για τη δολοφονία της Μπριάνα Τέιλορ τον Μάρτιο στο σπίτι της μετά από επιδρομή αστυνομικών, πολλοί διαδηλωτές τραυματίστηκαν από πυρά αστυνομικών. Πλήθος διαδηλωτών περικύκλωσαν ένα περιπολικό και όταν επιχείρησαν να το αναποδογυρίσουν δέχτηκαν καταιγισμό πυρών.



Η βίαιη διαδήλωση ξεκίνησε λίγο αφότου τα μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν ότι ο φίλος της Τέιλορ, ο οποίος είχε καταγγείλει τον πυροβολισμό της, δέχτηκε κλήση από το τοπικό «100» (911). Να σημειωθεί ότι τη μέρα του θανάτου της, ο φίλος της Τέιλορ δεν γνώριζε ότι η άτυχη φίλη του είχε πυροβοληθεί α από ένστολους αξιωματικούς.

#BREAKING!!! Video of shots being fired in Louisville Kentucky. h/t @UrgentAlertNews pic.twitter.com/EoVjKrScLo