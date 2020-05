Δολοφονία Αφροαμερικανού στη Μινεσότα από αστυνομικό σε βίντεο

Για πέντε λεπτά παρακολουθούσαμε έναν λευκό αστυνομικό να πιέζει το γόνατό του στον λαιμό ενός μαύρου άνδρα. Πέντε λεπτά. Ο Φλόιντ δεν έπρεπε να πεθάνει

Πιστεύω αυτό που είδα και αυτό που είδα ήταν λάθος από όλες τις απόψεις. Το να είσαι μαύρος δεν θα έπρεπε να είναι συνώνυμο της θανατικής καταδίκης

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα, όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο έπειτα από κλήση καταστήματος τροφίμων που ανέφερε ότι ο Φλόιντ χρησιμοποίησε πλαστή επιταγή.



Όταν εντόπισαν το αυτοκίνητό του, οι αστυνομικοί είπαν ότι «αντιστάθηκε στους αστυνομικούς» και ότι πιθανόν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πέθανε λίγο μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.



Στο σκληρό βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media, αυτόπτες μάρτυρες ακούγονται να φωνάζουν στον αστυνομικό να βγάλει το πόδι του από τον λαιμό του Φλόιντ, χωρίς ωστόσο να εισακούονται.



«Δεν αντιστέκεται, σταματάς την αναπνοή του», λένε στον αστυνομικό.



«Δεν κουνιέται», φωνάζει άλλος. «Τον σκοτώσατε;», ρωτάει ένα άλλο άτομο.



Η υπόθεση αυτή ξύπνησε μνήμες από το 2014. Τότε ένας άλλος άνδρας, ο Έρικ Γκάρνερ. Ο μαύρος άνδρας, που ήταν άοπλος, άφησε την τελευταία του πνοή στη Νέα Υόρκη επειδή αστυνομικός του είχε κάνει κεφαλοκλείδωμα και δεν τον άφησε, παρότι ο Γκάρνερ έλεγε επανειλημμένα «δεν μπορώ να αναπνεύσω».

#Minnesota | A video taken by an onlooker Monday evening shows a #Minneapolis police officer keeping his knee on the neck of a motionless, moaning man at the foot of a squad car. The man later died. https://t.co/y8u2C22KVX pic.twitter.com/eE8w4aI0k8