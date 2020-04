Τηλεδιάσκεψη-κόλαση: Ο υπουργός ξέχασε το μικρόφωνο ανοιχτό και άρχισε τα γαλλικά

Με την πανδημία του κορoνοϊού, η τηλε-εργασία και η ευρεία χρήση της τεχνολογίας, από πολυτέλεια μετατράπηκε σε αναγκαιότητα, λόγω της υποχρεωτικής κοινωνικής απομόνωσης.

Ωστόσο, φαίνεται ότι η εξοικείωση με τη νέα πραγματικότητα δεν είναι εύκολη για κάποιους, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν... επικές γκάφες.

Όπως αυτή στην οποία υπέπεσε ο υπουργός Υγείας της Ουαλίας, Βον Γκέτινγκ, στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αρκετούς συναδέλφους του.

Σε κάποια φάση, ο Γκέτινγκ ξέχασε το μικρόφωνο ανοιχτό και, μάλλον απευθυνόμενος στον εαυτό του και σχολιάζοντας κάποια συνάδελφό του, ακούστηκε να λέει:«What the f**k is the matter with her?».

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, η αντίδραση των υπολοίπων συμμετεχόντων στην τηλεδιάσκεψη ήταν... αναμενόμενα σοκαρισμένη.

Ο Γκέτινγκ επιχείρησε να κάνει... διαχείρηση κρίσης και στο Twitter έγραψε: «Προφανώς και νιώθω ντροπιασμένος για το σχόλιο που έκανα. Της έστειλα ένα μήνυμα που της ζητούσα συγγνώμη και προσφέρθηκα να της μιλήσω, αν το ήθελε».

