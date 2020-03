Η τραγική ιστορία πατέρα και κόρης που πέθαναν από κορονοϊό μέσα σε 24 ώρες

Ένας εργαζόμενος στο αεροδρόμιο του Χίθροου και η κόρη του πέθαναν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, ο ένας από τον άλλο, από τον κοροναϊό, την προηγούμενη εβδομάδα στη Μεγάλη Βρετανία.



Όπως αναφέρει η Daily Mirror, ο Σουντίρ Σαρμά (61 ετών), έχασε τη μάχη με τον θανατηφόρο ιό την Τετάρτη, μια μέρα πριν από την κόρη του, Ποόγια (Pooja), η οποία άφησε την τελευταία του πνοή στα 33 της, από την ίδια αιτία.



Ο πρεσβύτερος Σάρμα είχε επιβαρυμένη υγεία τα τελευταία χρόνια, κάτι που τον ανάγκαζε να διακόπτει την επαγγελματική του δραστηριότητα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, η νεότερη των δύο θυμάτων έλαβε τρεις ημέρες ιατρικής περίθαλψης πριν τελικά εκπνεύσει.



Η είδηση της απώλειας των δύο ανθρώπων προξένησε θρήνο όχι μόνο στις τάξεις της οικογένειας και των φίλων, αλλά και στους συναδέλφους τους. Μάλιστα, το δημοσίευμα σημειώνει ότι στο βρετανικό αεροδρόμιο ο θάνατος του Σουντίρ ήταν αυτός που μονοπωλούσε τις συζητήσεις μεταξύ των εργαζομένων.



«Είναι μια απόλυτη τραγωδία. Ήταν ένας αξιαγάπητος άνθρωπος. Όλοι οι εργαζόμενοι μιλούν γι' αυτόν», αναφέρουν.



Πάντως, σημειώνεται ότι δεν είναι σαφές εάν πατέρας και κόρη ήταν κοντά ο ένας στον άλλο την περίοδο που μολύνθηκαν από τον ιό.

