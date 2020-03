Ιταλία: Οι πολίτες τραγουδούν από τα μπαλκόνια τους ενώ είναι σε καραντίνα. Συγκινητικά βίντεο

Η Ιταλία δοκιμάζεται με σφοδρότητα από την επέλαση του κορονοϊού και οι πολίτες της γειτονικής χώρας παλεύουν να κρατήσουν ψηλά το ηθικό τους.



Οι Ιταλοί είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους, καθώς η κυβέρνηση έχει θέσει τη χώρα σε καραντίνα, λαμβάνοντας μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού.



Σε πείσμα όμως της ακραίας κατάστασης που βιώνουν, οι πολίτες της Ιταλίας χρησιμοποιούν τη μουσική για να παλέψουν ενάντια στον κορονοϊό.



Συγκεκριμένα, βγαίνουν στα μπαλκόνια τους και τραγουδάνε, σε μία προσπάθεια να εμψυχώσει ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια αυτής της μάχης που δίνουν.



Η Ιταλία αντιμετωπίζει τη χειρότερη συνθήκη από το ξέσπασμα του κορονοϊού εκτός Κίνας, έχοντας ήδη περισσότερους από 1000 νεκρούς, με τα 60 εκατομμύρια του πληθυσμού της να βρίσκονται υπό αυστηρό περιορισμό.



Δείτε τις εικόνες:

Hey World! I want to make you smile. Do you remember the thrilling cries from Wuhan homes? Look what is happening in Napoli (Italy). Everybody singing local songs from balconies during lockdown. pic.twitter.com/sqGDQAB1lx