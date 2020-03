Ενισχύονται οι δυνάμεις στον Εβρο - Τούρκοι βοηθούν μετανάστες να περάσουν στα νησιά

Είναι πλέον δεδομένο και ξεκάθαρο πως οι τουρκικές Αρχές βοηθούν και «σπρώχνουν» πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα και προς την Ευρώπη.

Και για του λόγου αληθές, ακόμη ένα χαρακτηριστικό βίντεο που αναρτήθηκε το Σάββατο στο Twitter από παραλία επαρχίας της Σμύρνης, όπου φαίνονται μέλη των τουρκικών αρχών να βοηθούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να ρίξουν τη φουσκωτή βάρκα που θα τους μεταφέρει στην Ελλάδα, στη θάλασσα.

Όπως, μάλιστα, φαίνεται στο βίντεο, μαζί του είναι και ένας οπερατέρ που τραβά πλάνα για τουρκικό κανάλι.

Δείτε το βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter:

Turkish authorities help immigrants invade Greece.

This was filmed yesterday in Izmir, right across the Greek island Chios#IStandWithGreece #Greece_under_attack pic.twitter.com/DJ6A4q6orb