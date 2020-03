Τούρκος ΥΠΕΣ: Πάνω από 75.000 οι μετανάστες που πέρασαν τα σύνορα

Η τουρκική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι επέτρεψε σε περισσότερους από 75.000 μετανάστες να περάσουν τα σύνορά της οδεύοντας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού, με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι μέχρι τις 10.00 το πρωί σήμερα (09.00 ώρα Ελλάδας) 76.358 μετανάστες είχαν περάσει τα σύνορα στην επαρχία της Αδριανούπολης.

Στην επαρχία αυτή συνορεύει τόσο με την Ελλάδα όσο και με τη Βουλγαρία. Καμία από τις δύο χώρες ωστόσο δεν έχει αναφέρει άφιξη τόσο μεγάλου αριθμού μεταναστών. Μάλιστα νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας Κραζιμίρ Καρακατσάνοφ είπε ότι «δεν έχει περάσει ούτε ένας μετανάστης» στο βουλγαρικό έδαφος.

As of now, the number of refugees left Turkey to Europe is 76.358.



We have opened the doors. Refugees are free to stay in Turkey or leave.