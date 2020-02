Ιστορική δίκη Τράμπ: Αθώος και για τις δύο κατηγορίες

Η αμερικανική Γερουσία αθώωσε πλήρως, όπως αναμενόταν, τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην ιστορική δίκη με το ερώτημα της καθαίρεσής του.

Συγκεκριμένα τον απάλλαξε και από τις δύο κατηγορίες, για κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση της ομαλής λειτουργίας του Κογκρέσου.

Στην πρώτη από τις δύο ψηφοφορίες επί των δύο κατηγοριών που απήγγειλε η Βουλή των Αντιπροσώπων στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, η Γερουσία 52 από τους 100 γερουσιαστές έκριναν αθώο τον Τραμπ από αυτή την κατηγορία. Αντιθέτως 48 Δημοκρατικοί ψήφισαν «ενοχή» και ανάμεσά τους ο ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μιτ Ρόμνεϊ.

«Ο πρόεδρος είναι ένοχος μιας φρικτής κατάχρησης της εμπιστοσύνης του κόσμου. Γνωρίζω ότι ορισμένοι στο κόμμα μου θα αποδοκιμάσουν σθεναρά την απόφασή μου και, σε ορισμένους κύκλους, θα καταγγελθώ με σθένος», είχε προειδοποιήσει ο γερουσιαστής Ρόμνεϊ από τη Γιούτα σε ομιλία του στη Γερουσία.

Στην ψηφοφορία για την δεύτερη κατηγορία περί παρακώλυσης της ομαλής λειτουργίας του Κογκρέσου 53 ψήφισαν και πάλι υπέρ της αθώωσης Τραμπ έναντι 47 που ψήφισαν υπέρ της ενοχής του.

