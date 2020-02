Συναγερμός στο Τέξας: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο - Δύο νεκροί

Συναγερμός έχει σημάνει στο Τέξας έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Texas A&M University.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν δύο νεκροί και ένας τραυματίας

Όλα τα μαθήματα έχουν αναβληθεί, ενώ το μέρος έχει εκκενωθεί και η αστυνομία ερευνά το περιστατικό.

BREAKING NEWS: 2 people are dead and another is injured after a shooting at a residence hall on the Texas A&M Commerce campus. Classes have been canceled for the rest of the day and students are being told to shelter in place #LiveDesk https://t.co/fGnwjGUFxQ pic.twitter.com/ibXJOn4HYE

Οι αρχές ενημέρωσαν ότι:

Υπήρξαν 2 επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τρίτο θύμα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για θεραπεία. Η UPD έχει τοποθετήσει αξιωματικούς σε όλη την πανεπιστημιούπολη, συμπεριλαμβανομένων όλων των βασικών σημείων συγκέντρωσης, για την ασφάλεια της κοινότητας της πανεπιστημιούπολης.

Οι σπουδαστές, οι καθηγητές και το προσωπικό ενημερώνονται για να παραμείνουν καταφύγια και να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι νεωτέρας. Πρόκειται για προληπτικό μέτρο. Το A & M-Commerce UPD διερευνά ενεργά τρία θύματα πυροβολισμών στο Pride Rock Residence Hall στην πανεπιστημιούπολη A & M-Commerce.

