Παγκόσμιος θρήνος: Σκοτώθηκαν ο ο θρύλος του NBA Κόμπι Μπράιαντ και η 13χρονη κόρη του

Παγκόσμια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του θρύλου του NBA Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου με την 13χρονη κόρη του, Τζιάνα Μαρία Μπράιαντ, και άλλα επτά άτομα.

Την είδηση θανάτου του σπουδαίου μπασκετμπολίστα επιβεβαίωσε το CNNi, επικαλούμενο δύο διαφορετικές πηγές.

Το ελικόπτερο του 41χρονου θρύλου έπεσε στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια, κοντά στο Λος Άντζελες.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες από συντριβή του ελικοπτέρου. Πρόκειται συνολικά για εννέα θύματα, οκτώ επιβάτες και τον πιλότο. Δεν πρόκειται να κάνουμε κανένα σχόλιο αν δεν ολοκληρωθεί η έρευνα και πριν κάνει ο ιατροδικαστής τη δουλειά του», ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ο σερίφης του Λος Άντζελες, Άλεξ Βιλανουέβα.

Σύμφωνα με το TMZ Sports το ελικόπτερο μετέφερε τον Μπράιαντ και την κόρη του στις εγκαταστάσεις της Mamba Academy, όπου η Τζιάνα είχε προπόνηση.

Σημειώνεται πως η Mamba Sports Academy ήταν το δημιούργημα του Κόμπι την οποία εγκαινίασε το 2016.

Ο Κόμπι Μπράιαντ θεωρείται ένας από τους πιο μεγάλους παίκτες στην ιστορία του NBA, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2016, αφήνοντας πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη.

Στην 20χρονη καριέρα του στο NBA, φόρεσε μόνο τη φανέλα των Λέικερς, κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα.

Τα πρώτα σενάρια για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου

Οι Αρχές αρχίζουν ήδη να διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Όπως αναφέρουν οι Los Angeles Times, η ομίχλη ήταν πυκνή την Κυριακή το πρωί, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η απογείωση ελικοπτέρων έως αργά το απόγευμα.

"Η εικόνα του καιρού δεν πληρούσε τα απαιτούμενα στάνταρ για να πετάξουν" τόνισε ο εκπρόσωπος του τμήματος Εναέριας Υποστήριξης του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες, John Rubenstein.

Ο πρώην πιλότος της εταιρείας Island Express Hellicopters, Kurt Deetz είπε ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές την Κυριακή το πρωί.

Η συντριβή είναι πιο πιθανό να συνέβη λόγω του κακού καιρού παρά μιας μηχανικής βλάβης ή άλλων μηχανικών θεμάτων, όπως είπε.

"Η πιθανότητα καταστροφής και των δύο μηχανών που διαθέτει το συγκεκριμένο ελικόπτερο, δεν μπορεί να συμβεί" σύμφωνα με τον ίδιο.

Βίντεο - ντοκουμέντο από το σημείο που συνετρίβη το ελικόπτερο

Παρότι η κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων ήταν άμεση, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν διασώθηκε από το τραγικό δυστύχημα.

«Το ελικόπτερο έπεσε σε ένα απομακρυσμένο χωράφι κοντά στο Λας Βιρτζίνες γύρω στις 10:00 το πρωί. Δεν τραυματίστηκε κανένας στο έδαφος» τονίζει σε ανακοίνωσή της η δημοτική Αρχή της Καλαμπάσας.

Ο Γκάβιν Μάσακ, που κατοικεί κοντά στο σημείο της τραγωδίας, μίλησε στο δίκτυο CBS για τη συντριβή.

«Δεν ήταν ακριβώς σαν έκρηξη αλλά ακούστηκε σαν ένας δυνατός κρότος. Ακουγόταν σαν ελικόπτερο, σαν αεροπλάνο, αλλά ήταν πολύ δυνατός ο ήχος. Πήγα μέσα και είπα στον πατέρα μου τι συνέβαινε. Όταν ξαναβγήκα είδα καπνό στο λόφο αλλά δεν ήταν μεγάλο, μαύρο σύννεφο καπνού. Ήταν απλά γκρι» είπε ο ίδιος.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπλοΐας επιβεβαίωσε ότι το ελικόπτερο ήταν ένα Sikorsky S-76 και ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για το τραγικό γεγονός σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο συντριβής

Στη δημοσιότητα δόθηκαν και οι πρώτες εικόνες από το σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο του μπασκετμπολίστα.

Former NBA super star and 5-time NBA champion Kobe Bryant is reportedly among the five people confirmed dead, after the helicopter they were traveling crashed in #Calabasas , Los Angeles. pic.twitter.com/2DYAx2p3yx — News_Executive (@News_Executive) January 26, 2020

Χιλιάδες θαυμαστές θρηνούν έξω από το Staples Center

Η είδηση του θανάτου το μεγάλου μπασκετμπολίστα έχει βυθίσει στη θλίψη τους φίλαθλους των Λέικερς, με πολλούς εξ αυτών να συγκεντρώνονται έξω από το ιστορικό γήπεδο Staples Center για να αποτίσουν φόρο τιμής στον σπουδαίο αθλητή.

Σακίλ Ο'Νιλ: Έχασα την ανιψιά μου, Τζίτζι και τον αδερφό μου, Κόμπι

Συντετριμμένος για τον χαμό του Κόμπι Μπράιαντ ο Σακίλ Ο' Νιλ -ο «Big Shaq».

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω τον πόνο μου για την τραγωδία, όπου έχασα την ανιψιά μου Τζίτζι και τον αδερφό μου, Κόμπι. Σας αγαπώ και θα μου λείψετε. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια Bryant και σε εκείνες των άλλων επιβατών», ανέφερε το tweet του «Big Shaq».

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1 — SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020

Επί 20 χρόνια ο Κόμπι Μπράιαντ μας έδειχνε τι είναι εφικτό όταν το σπουδαίο ταλέντο ενώνεται με την απόλυτη αφοσίωση στη νίκη», συνόψισε ο Άνταμ Σίλβερ, ο κομισάριος του NBA.

Ο θάνατος του Μπράιαντ, που είχε πρόσφατα τιμηθεί με Όσκαρ καθώς αποδυόταν, με το ίδιο πάθος, στο νέο του εγχείρημα, την ενασχόλησή του με τα ντοκιμαντέρ, προκάλεσε σοκ και στο καλλιτεχνικό στερέωμα.

Η Λίζο, στιχουργός και ερμηνεύτρια της μουσικής R&B, αφιέρωσε την τελετή των μουσικών βραβείων Γκράμι στον Μπράιαντ: «η αποψινή βραδιά είναι του Κόμπι», είπε η καλλιτέχνιδα, υποψήφια σε οκτώ κατηγορίες φέτος.

Για τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, θρύλο των Λέικερς, «οι περισσότεροι θα θυμούνται τον Κόμπι ως τον μεγαλειώδη αθλητή που ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά» μπασκετμπολιστών, «όμως εγώ θα τον θυμάμαι ως έναν άνθρωπο που ήταν πολλά περισσότερα από απλώς και μόνο ένας αθλητής».

Άλλος ένας θρύλος των Λέικερς, ο Έργουιν «Μάτζικ» Τζόνσον, δεν δίστασε να παραδεχτεί πως «έκλαιγε» για ώρες μετά τον θάνατο αυτού που ο ίδιος θεωρεί τον «σπουδαιότερο» παίκτη που φόρεσε ποτέ τη φανέλα της ομάδας του Λος Άντζελες.

Κόμπι Μπράιαντ: Η σιωπή του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) January 26, 2020

My friend, a legend, husband, father, son, brother, Oscar winner and greatest Laker of all-time is gone. It’s hard to accept. Kobe was a leader of our game, a mentor to both male and female players. pic.twitter.com/NXsrXmCkkG — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 26, 2020

Ίσως αυτός που εξέφρασε περισσότερο από κάθε άλλον το γενικό αίσθημα να ήταν ο Ντουέιν Γουέιντ, τρεις φορές πρωταθλητής του NBA, όταν έγραψε στο Twitter: «Όχι, Θεέ μου, σε παρακαλώ όχι».

Δύο πρωταθλήτριες ομάδες του NBA, οι Ράπτορς του Τορόντο και οι Σπερς του Σαν Αντόνιο, άφησαν στους χθεσινούς αγώνες τους, στην πρώτη τους επίθεση, το χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων απλώς να λήξει: αυτός ήταν ο δικός τους τρόπος να τιμήσουν τον Μπράιαντ, που φόραγε τον αριθμό 24 στη φανέλα του το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του.

«Είναι σαν κακό όνειρο. Ο Κόμπι είναι ο λόγος που αγαπάω αυτό το άθλημα. Ο δικός μου υπερήρωας. Σπάει η καρδιά μου για την οικογένειά του και για τις οικογένειες των υπολοίπων ανθρώπων που χάθηκαν. Ας κρατήσουμε τη μνήμη του ζωντανή», έγραψε ένας χρήστης του Twitter. Για πολλούς από τους ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν για να τον θρηνήσουν έξω από το Staples Center, ο θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ ήταν εμπειρία εξίσου οδυνηρή με την απώλεια μέλους της οικογένειάς τους: «Μας έκανε να πιστεύουμε ότι τα αδύνατα ήταν δυνατά», εξήγησε ένας τους.

Συντετριμμένος ο Λεμπρόν από τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ, ξεσπάει σε κλάματα

Κόμπι Μπράιαντ: Η ζωή, η καριέρα και το άδοξο τέλος του

Τραμπ: Φρικτή είδηση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «φρικτή είδηση».

«Είναι μια φρικτή είδηση», έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Συγκλονίζει η πρόβλεψη του θανάτου του από το 2012

Η είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ έφερε στην επιφάνεια και ένα ανατριχιαστικό “τιτίβισμα” που προέβλεπε το θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ. Συγκεκριμένα ένας χρήστης στο Twitter είχε γράψει το Νοέμβριο του 2012, σε μία ανάρτησή του, πως: “O Κόμπι Μπράιαντ θα καταλήξει νεκρός μετά από ατύχημα με ελικόπτερο”.

Η μακάβρια και ανατριχιαστική πρόβλεψη, αποδείχθηκε πέρα και για πέρα σωστή, με τον άτυχο πρώην NBAερ να καταλήγει νεκρός με αυτόν ακριβώς τον τρόπο.

Ποιος ήταν ο Κόμπι Μπράιαντ

Ο Κόμπι Μπράιαντ (Kobe Bean Bryant, 23 Αυγούστου 1978) είναι Αμερικανός πρώην καλαθοσφαιριστής. Αγωνιζόταν στη θέση του σούτινγκ γκαρντ για την ομάδα των Λος Άντζελες Λέικερς του ΝΒΑ. Έχει ύψος 1,98 μέτρα και βάρος 98 κιλά.

Επιλέχθηκε στο νούμερο 13 του NBA Draft του 1996 από τους Σάρλοτ Χόρνετς. Αγωνίζοταν όλα τα χρόνια της καριέρας του (20) στους Los Angeles Lakers και φορούσε τους αριθμούς 8 και 24 (και οι 2 αποσύρθηκαν προς τιμήν του το 2017 από το franchise των Lakers).

Έχει ρεκόρ καριέρας 81 πόντους που σημείωσε τον Ιανουάριο του 2006 κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς, ενώ το 2016 στο τελευταίο του παιχνίδι σε ηλικία 38 ετών και 234 ημερών σημείωσε 60 πόντους, απόδοση που αποτελεί ρεκόρ πόντων σε τελευταίο αγώνα καριέρας στο ΝΒΑ. Με αυτό επίσης έγινε ο γηραιοτερος παίχτης που κατάφερε να πετύχει 60 πόντους. Θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος παίχτης της γενιάς του (Draft 1996), της δεκαετίας του 2000 καθώς και εκ των κορυφαίων όλων των εποχών.

Ο Μπράιαντ είναι ο 3ος σκόρερ στην ιστορία του NBA με 33.643 πόντους συνολικά έχοντας ακόμα 7.047 ριμπάουντ και 6.306 ασσίστ. Κατέκτησε 5 πρωταθλήματα, 1 βραβείο MVP της Regular Season (2008), 2 βραβεία MVP των τελικών του NBA (το 2009 και το 2010) και 5 βραβεία MVP σε All-Star Game

Βιογραφικό

Εισήλθε στο ΝΒΑ απευθείας από το Λύκειο και είχε παίξει για τους Lakers ολόκληρη την καριέρα του, κερδίζοντας πέντε πρωταθλήματα ΝΒΑ. Είχε επιλεχθεί 16 φορές All-Star και 12 φορές στην καλύτερη αμυντική πενταδα. Είχε βγει πρώτος σκορερ της αγωνιστικής περιόδου δύο φορές (το 2005-06 και 2006-07) και είναι τρίτος σκόρερ της στην ιστορία του NBA προσπερνώντας τον Μάικλ Τζόρνταν τον Δεκέμβρη του 2014, αφήνοντας τον Τζόρνταν στην τέταρτη θέση. Μετά την έναρξη της 20ης σεζόν του με τους Λέικερς το 2015-16, το οποίο αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο ρεκόρ NBA για τις περισσότερες σεζόν με την ίδια ομάδα , ο Μπράιαντ είχε ανακοινώσει ότι θα αποσυρθεί στο τέλος της.

Η απόσυρση

Στις 29 Νοεμβρίου 2015 ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν με μία συγκινητική επιστολή στο theplayerstribune.com. Συγκεκριμένα έγραφε:

«Αγαπημένο μου μπάσκετ,

Από τη στιγμή που φόρεσα τις κάλτσες του πατέρα μου και ξεκίνησα νοητά να εκτελώ νικητήρια σουτ στο θρυλικό Western Forum, ήξερα πως ένα πράγμα ήταν αληθινό. Σε ερωτεύθηκα. Σε αγάπησα τόσο, που σου έδωσα τα πάντα. Το μυαλό και το κορμί μου, το πνεύμα και την ψυχή μου. Ήμουν ένα εξάχρονο παιδί που σε αγάπησε έντονα. Δεν είδα ποτέ το τέλος του τούνελ. Είδα μόνο τον εαυτό μου να βγαίνει τρέχοντας από αυτό. Έτρεξα πάνω κάτω σε κάθε παρκέ για να κυνηγήσω κάθε μπαλιά. Μου ζήτησες να παλέψω και σου έδωσα την καρδιά μου γιατί μου προσέφερες πολλά περισσότερα.

Έπαιξα με ιδρώτα και με πόνο, όχι μόνο επειδή η πρόκληση με καλούσε, αλλά κι επειδή ΕΣΥ με φώναζες. Εκανα τα πάντα για ΕΣΕΝΑ, γιατί έτσι πρέπει να κάνεις όταν κάποιος σε κάνει να αισθάνεσαι τόσο ζωντανός, όσο εσύ με άφησες να νιώσω. Έδωσες σε ένα εξάχρονο παιδί το Laker Dream και για πάντα θα σε αγαπώ. Όμως, δεν μπορώ να σε αγαπώ τόσο αρρωστημένα για πολύ ακόμα. Αυτή τη χρονιά, είναι ό,τι μου έχει απομείνει για να σου δώσω. Η καρδιά μου μπορεί να αντέξει το σφυροκόπημα, το μυαλό μου θα το διαχειριστεί, όμως το σώμα μου ξέρει πως ήρθε η στιγμή να πω αντίο.

Και είμαι εντάξει. Είμαι έτοιμος να σε αφήσω να φύγεις. Θέλω να το γνωρίζεις τώρα, ώστε και οι δυο να αδράξουμε κάθε στιγμή που μας απόμεινε. Τα καλά και τα άσχημα. Δώσαμε ο ένας στον άλλο όσα είχαμε.

Γνωρίζουμε και οι δυο, πως ό,τι κι αν κάνω μετά, θα είμαι πάντα αυτό το παιδί με τις γυρισμένες κάλτσες, τον κάδο με τα σκουπίδια στη γωνία και τα πέντε δευτερόλεπτα. Η μπάλα είναι στα χέρια μου. 5... 4... 3... 2... 1

Πάντα θα σε αγαπώ,

Kobe».

Στο τελευταίο του παιχνίδι ο Μπράιαντ πέτυχε 60 πόντους, στη νίκη των Λέικερς επί των Γιούτα Τζαζ.

Ο Μπράιαν ήταν παντρεμένος με την Vanessa Laine με την οποία απέκτησε τέσσερις κόρες.