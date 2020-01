Συντετριμμένος ο Λεμπρόν από τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ, ξεσπάει σε κλάματα

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ξέσπασε σε λυγμούς στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ σε μία συγκλονιστική στιγμή.

Ένα βράδυ νωρίτερα τον περνούσε σε πόντους και γινόταν τρίτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ και λίγες ώρες μετά μάθαινε για τον θάνατο του.

LeBron reacting to the heartbreaking news about Kobe pic.twitter.com/hasCD1QFZ7