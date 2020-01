Λιβύη: Ο Σάρατζ κατηγορεί τον Χαφτάρ για παραβίαση της εκεχειρίας

Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Αλ Σάρατζ ανέφερε παραβίαση της εκεχειρίας από μονάδες του Λιβυκού Εθνικού Στρατού κοντά στην Τρίπολη.

"Οι μονάδες του διοικητή Χαλίφα Χάφταρ έπληξαν με βλήματα όλμου κατοικημένες συνοικίες στην περιοχή Σαλάχ αλ-Ντιν, κάτι που συνιστά μια ακόμη παραβίαση της εκεχειρίας μετά τη διάσκεψη του Βερολίνου", μετέδωσε σήμερα το λιβυκό τηλεοπτικό δίκτυο Alahrar, επικαλούμενο τον Μοχάμεντ Γκουνούνου, εκπρόσωπο του λιβυκού στρατού που τελεί υπό τις εντολές της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στην Τρίπολη.

Το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλείται επίσης έναν διοικητή μονάδας της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας κοντά στη συνοικία 'Αιν Ζάρα που είπε ότι οι στρατιώτες του απέκρουσαν επίθεση του Λιβυκού Εθνικού Στρατού νοτίως της Τρίπολης.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το al-Mashhad, σφοδρές μάχες αναφέρθηκαν στα νότια προάστια της Τρίπολης αρκετές ώρες μετά τη διεθνή διάσκεψη του Βερολίνου για τη διευθέτηση της κρίσης στη Λιβύη.

Η πληροφορία επικαλείται πηγές που αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί ακούγονταν σε όλη την πρωτεύουσα.

Αργότερα, η διοίκηση της 155ης ταξιαρχίας πεζικού ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες της ανέλαβαν δράση για να σταματήσουν επίθεση στην 'Αιν Ζάρα από Σύρους μαχητές "που είχαν παραβιάσει επανειλημμένα την εκεχειρία".

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός του Χαφτάρ κατήγγειλε ότι δυνάμεις της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Αλ Σάρατζ παραβίασαν την εκεχειρία, ανοίγοντας πυρ και πως απαντά με πλήρη ισχύ στην Αϊν Ζάρα της Τρίπολης.

Map Update.

Red= #HoR ( democratically elected parliament ) #LNA Libyan National Army.



Green = #GNA ( A coalition of #Islamist_extremists and #militia loyal to the #Muslim_Brotherhood )



Blue = local militia and gangs chased and hunted in the Sahara. pic.twitter.com/YMOAD9xwT9