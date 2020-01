Λιβύη: Έπεσαν τα πρώτα πυρά στην "εκεχειρία" - Ο Χάφταρ στέλνει 9000 άνδρες στην Τρίπολη

Μπορεί οι ηγέτες στη Διάσκεψη του Βερολίνου, να συμφώνησαν για εκεχειρία στη Λιβύη, αλλά χωρίς τον στρατάρχη Χαφτάρ, ο οποίος δεν φαίνεται να συμφωνεί με όσα αναφέρονται στην τελική απόφαση.

Το επιτελείο του στρατάρχη Χάφταρ ανακοίνωσε, την ολοκλήρωση της στρατιωτικής εκπαίδευσης 9.000 ανδρών, οι οποίοι όπως αναφέρεται σε σχετικό μήνυμα, το επόμενο 24ωρο, θα προωθηθούν προς την πρωτεύουσα της Λιβύης, την Τρίπολη.

Το μήνυμα του επιτελείου Χάφταρ:

9000 volunteers from #Cyrenaica are preparing to be mobilized to #Tripoli within the next 24hours after finishing their training program.#LNA #Libya. pic.twitter.com/QzADzKvmDn