Στοιχεία σοκ του ΟΗΕ για τον εφιάλτη που βιώνουν τα παιδιά στον εμφύλιο της Συρίας

Οι αντιμαχόμενες πλευρές στη Συρία βάζουν συχνά στο στόχαστρο παιδιά κι έχουν δημιουργήσει εκατομμύρια ανήλικα θύματα, τα περισσότερα από τα οποία αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν, με αποτέλεσμα να καταπατάται μεταξύ άλλων το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση, τόνισαν ερευνητές του ΟΗΕ σε έκθεσή τους που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη στη Γενεύη.

Στο κείμενό της για την ένοπλη σύρραξη η οποία ξέσπασε το 2011, η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας για τη Συρία απαριθμεί κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών: βομβαρδισμούς, χρήση χημικών όπλων, βιασμούς κοριτσιών ακόμη και 9 ετών, εξαναγκαστική στρατολόγηση αγοριών...

Οι ειδικοί του ΟΗΕ υπολογίζουν ότι 2,6 εκατομμύρια παιδιά έχουν εκτοπιστεί εντός Συρίας και άλλα 2,5 εκατ. έχουν μετατραπεί σε πρόσφυγες.

«Μέχρι σήμερα, πάνω από 2,1 εκατ. κορίτσια και αγόρια στη Συρία έχουν πάψει να πηγαίνουν στο σχολείο κανονικά», σύμφωνα με την Επιτροπή, η οποία προσθέτει πως δεκάδες χιλιάδες παιδιά έχουν χάσει χρόνια εκπαίδευσης.

Σχολεία έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων φιλοκυβερνητικών δυνάμεων, στηλιτεύει ακόμη η Επιτροπή του ΟΗΕ. Για παράδειγμα, την 1η Ιανουαρίου τουλάχιστον οκτώ άμαχοι σκοτώθηκαν σε επίθεση με ρουκέτες που εξαπέλυσαν συριακές κυβερνητικές δυνάμεις εναντίον σχολείου στην επαρχία Ιντλίμπ, το ύστατο μεγάλο οχυρό των τζιχαντιστών και των αντικαθεστωτικών στη χώρα, σύμφωνα με ακτιβιστές.

«Η συριακή κυβέρνηση οφείλει να καταβάλλει επείγουσες προσπάθειες προκειμένου όσο περισσότερα παιδιά γίνεται να επιστρέψουν στο σύστημα παιδείας», ανέφερε η Κάρεν Αμπουζαΐντ, μέλος της Επιτροπής Έρευνας. «Οι ένοπλες οργανώσεις που κατέχουν εδάφη επίσης πρέπει να επιτρέψουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση», είπε η ίδια.

Στο κείμενο της Επιτροπής Έρευνας υπογραμμίζονται τα ψυχικά τραύματα που υφίστανται παιδιά τα οποία βιώνουν επιθέσεις, πολιορκίες, βασανιστήρια, φυλακίσεις και φυγή, γενικά την απώλεια κάθε ίχνους ομαλότητας στη ζωή τους.

Πολλά παιδιά «περιγράφουν ότι υποφέρουν από διάφορες διαταραχές του ύπνου», ή ότι τρέφουν αισθήματα «ανασφάλειας, εγκατάλειψης, εκδίκησης, απελπισίας, φόβου», αναφέρεται στην έκθεση, η οποία επικαλείται 5.000 συνεντεύξεις με παιδιά και ενήλικους στη Συρία.

Η Ιντλίμπ αποτελεί το κυριότερο θέατρο επιχειρήσεων το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, περίπου 350.000 άμαχοι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, εκτοπίστηκαν στην επαρχία από τις αρχές Δεκεμβρίου και αναζήτησαν καταφύγιο σε περιοχές κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.

