Πύρινη "κόλαση" στην Αυστραλία: Ελικόπτερα πετούν τροφή στα ζώα που λιμοκτονούν

Μία μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες από την κυβέρνηση της Νέας Ουαλίας στην Αυστραλία.

Μέσω αεροσκαφών τροφοδοτούνται χιλιάδες πεινασμένα άγρια ζώα που επλήγησαν από τις φονικές πυρκαγιές που μαστίζουν την περιοχή τους τελευταίους μήνες.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες αρχές ανέλαβαν να ταΐσουν τα ταλαιπωρημένα και αδύναμα ζωάκια ρίχνοντάς τους από ψηλά χιλιάδες καρότα και γλυκοπατάτες. Η «Επιχείρηση Rock Wallaby» στόχο έχει να αντιμετωπίσει το τεράστιο ζήτημα της επιβίωσης των ζώων που γλίτωσαν από τις φωτιές στην Αυστραλία, προμηθεύοντας τα από ψηλά με φαγητό.

Υπολογίζεται ότι έχουν γίνει ρίψεις με πάνω από δύο τόνους λαχανικών για τα ζώα, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης των ζώων μέσα από την τροφή αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Operation Rock Wallaby #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei

NSW Fires: Staff from the NSW National Parks and Wildlife conducted a food drop for brush-tailed rock wallaby colonies across the state yesterday. Sweet potato and carrots were dropped as part of 'Operation Rock Wallaby'. https://t.co/OF81oZFF1j #NSWfires #7NEWS pic.twitter.com/yw0YxJm0PN