Φιλιππίνες: Ξύπνησε το ηφαίστειο Ταάλ - Χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Συναγερμός έχει σημάνει στις Φιλιππίνες. Ένα ηφαίστειο στην επαρχία Μπατάνγκας εκτόξευσε μια γιγαντιαία στήλη καπνού, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες πτήσεις από και προς το διεθνές αεροδρόμιο της Μανίλας, ενώ χιλιάδες κάτοικοι καλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Νωρίτερα σήμερα το ηφαίστειο Ταάλ εκτόξευσε μια στήλη τέφρας σε ύψος ενός χιλιομέτρου συνοδευόμενη από δυνατούς ήχους και δονήσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για μια έκρηξη εντός εβδομάδων.

«Όλες οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Νινόι Ακίνο ανεστάλησαν προσωρινά εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας από το ηφαίστειο Ταάλ», έγραψε στο Twitter η αρχή του Διεθνούς Αεροδρομίου της Μανίλας.

Οι επιβάτες κλήθηκαν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα των πτήσεων.

Streaks of lightning blazed through columns of ashes amid #TaalVolcano eruption as seen from Nasugbu, Batangas on Sunday evening. Photo from Domcar Lagto, ABS-CBN News pic.twitter.com/e3Rh5wDOzb