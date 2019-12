Τρόμος στο Τέξας: Πυροβολισμοί έξω από εκκλησία με έναν νεκρό

Τον τρόμο σκόρπισε ένοπλος δράστης στο Τέξας έξω από εκκλησία. Σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, τρεις άνθρωποι δέχθηκαν πυρά, ενώ όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ένα από τα θύματα υπέκυψε στα τραύματά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην κομητεία Τάρραντ, στην Εκκλησία του Χριστού στο Τέξας.

Βίντεο από το σημείο καταγράφουν τις στιγμές πανικού μετά τους πυροβολισμούς, με την αστυνομική παρουσία να είναι ισχυρή.

Η κατάσταση των δύο άλλων τραυματιών είναι κρίσιμη. Άγνωστη, μέχρι στιγμής, παραμένει η ταυτότητα του δράστη

#BREAKING UPDATE: @MedStarEMSInfo : One person has now died after that shooting at a church in White Settlement. Two others remain in critical condition.

#BULLETIN: Three people have been critically wounded after a shooting at a Church of Christ on Las Vegas Trail in White Settlement. We have crews headed to the scene.