Νέα Ζηλανδία: Ένας νεκρός και δεκάδες αγνοούμενοι από την έκρηξη του ηφαιστείου Ουακατάνε

Περίπου εκατό άνθρωποι, κυρίως τουρίστες, βρίσκονταν σήμερα Δευτέρα «πάνω ή γύρω» από το ηφαίστειο Ουακατάνε στο νησί Γουάιτ, σε σχετικά μικρή απόσταση από το Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, όταν σημειώθηκε ηφαιστειακή έκρηξη και ορισμένοι εξ αυτών αγνοούνται, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζασίντα Αρντέρν.

«Σε αυτό το στάδιο, πιστεύουμε ότι 100 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω στο νησάκι ή γύρω από αυτό. Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους αγνοούνται», είπε η Αρντέρν, κάνοντας επίσης λόγο για «τραυματίες», χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό.

Σε συνέντευξη Τύπου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένα άτομο έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της έκρηξης, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι υπάρχουν φόβοι για περισσότερους νεκρούς. Δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητα του αποθανόντα.

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας, επιβεβαίωσε ότι ένας άνθρωπος έχει πεθάνει ενώ όπως αναφέρουν φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. Μετά την έκρηξη του ηφαιστείου, αγνοούνται 20 άτομα, όπως αναφέρει το ABC Australia.

"Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε έναν νεκρό και με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για περισσότερους νεκρούς" δήλωσε ο επικεφαλής των Εθνικών Επιχειρήσεων, John Tims.

"Περίπου 27 άτομα μπορεί να βρίσκονται στο νησί. Σε αυτό το στάδιο είναι πολύ επικίνδυνο οι σωστικές υπηρεσίες και η αστυνομία να πάνε στο νησί. Το νησί έχει καλυφθεί με στάχτες" πρόσθεσε.

«Είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται και ασφαλώς όλες οι σκέψεις μας βρίσκονται στους ανθρώπους αυτούς», πρόσθεσε η επικεφαλής της νεοζηλανδικής κυβέρνησης απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους στο Ουέλινγκτον λίγη ώρα μετά την έκρηξη.

Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Νέας Ζηλανδίας τόνισε ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα, παρότι θεωρείται από τους ειδικούς πως η έκρηξη ήταν μέτριας ισχύος, παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη, κυρίως για όσους βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον κρατήρα του ηφαιστείου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα.

Πλάνα από κάμερες πάνω στο ηφαίστειο κατέγραψαν περίπου έξι ανθρώπους να βαδίζουν πάνω στο χείλος του κρατήρα περί τις 14:10 τοπική ώρα [03:10 ώρα Ελλάδας].

Η δήμαρχος της πόλης Ουακατάνε, περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το νησί Γουάιτ, επιβεβαίωσε στο Radio New Zealand ότι υπάρχουν τραυματίες. «Δεν είμαι σίγουρη για την έκταση ή τη φύση των τραυμάτων τους», είπε και πρόσθεσε πως γιατροί αναμένουν να διακομιστούν τα θύματα για να τους προσφέρουν φροντίδες.

Περίπου 10.000 τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί, μεγάλο μέρος του οποίου είναι ουσιαστικά ο κρατήρας του ηφαιστείου, του πιο ενεργού στη χώρα. Έχουν καταγραφεί σε αυτό αρκετές ηφαιστειακές εκρήξεις τον τελευταίο μισό αιώνα, η πιο πρόσφατη εξ αυτών το 2016.

Πυκνή λευκή στήλη ηφαιστειακής τέφρας, καπνού και άλλων ηφαιστειακών αναβλημάτων είναι ορατή σε μεγάλη απόσταση από το νησί.

Έχει ενεργοποιηθεί το εθνικό κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σοκαριστικές μαρτυρίες από τουρίστες

Οι τουρίστες που είχαν φύγει μόλις πριν από 20 λεπτά από το νησί, κατέγραψαν από το σκάφος τους τις εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου.

Ο Michael Schade γράφει στον λογαριασμό του στο twitter: "τσέκαρα την ώρα των φωτογραφιών μου. Η τελευταία φωτογραφία που στεκόμουν στο νησί ήταν 13:49. Η πρώτη φωτογραφία που τράβηξα από την έκρηξη του ηφαιστείου είναι 14:12, ένα λεπτό ή δύο μετά την έκρηξη".

"Αυτοί είναι μερικοί από τους ανθρώπους που πήρε το σκάφος. Προσεύχομαι για αυτούς και την ανάρρωσή τους. Η γυναίκα που φρόντισε η μητέρα μου είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τα ελικόπτερα στο νησί φαίνονται κατεστραμμένα" γράφει σε άλλη ανάρτηση.

Those are some of the people put boat picked up. Praying for them and their recovery. Woman my mom tended to was in critical condition but seemed strong by the end.



The helicopters on the island looked destroyed: pic.twitter.com/jds5QBD1yg