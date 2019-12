Τραγωδία σε ναυάγιο ανοικτά της Μαυριτανίας: Τουλάχιστον 57 μετανάστες νεκροί

Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πλοίο που μετέφερε μετανάστες ναυάγησε στα ανοικτά της Μαυριτανίας, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) αργά το βράδυ της Τετάρτης.

ΗΛάουρα Λουνγκαρότι, επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στη χώρα της δυτικής Αφρικής, ανέφερε ότι ο οργανισμός της, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τις μαυριτανικές αρχές, εργάζεται για να προσφερθούν «οι πρώτες βοήθειες και ιατρική περίθαλψη σε 83 μετανάστες από την Γκάμπια οι οποίοι επέζησαν μετά το ναυάγιο πλοίο κοντά στη μαυριτανική ακτογραμμή».

Η Λουνγκαρότι τόνισε μέσω Twitter ότι έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 57 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, καθώς και ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο ΔΟΜ, ο οποίος ανήκει στο σύστημα του ΟΗΕ, ανέφερε επίσης μέσω Twitter, επικαλούμενος μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν, ότι το σκάφος που ναυάγησε είχε αποπλεύσει από την Γκάμπια την 27η Νοεμβρίου με περίπου 150 επιβαίνοντες.

«Παρέχεται βοήθεια σε 83 επιζήσαντες από την κυβέρνηση, τον ΔΟΜ και την UNHCR», πρόσθεσε.

Η επικίνδυνη θαλάσσια διαδρομή από τη δυτική Αφρική προς την Ευρώπη ήταν στο παρελθόν μια από τις κύριες οδούς για τους αφρικανούς μετανάστες που θέλουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια και τους πολέμους. Το ναυάγιο συγκαταλέγεται στα πλέον πολύνεκρα αφότου οι προσπάθειες μεταναστών να φθάσουν στην ευρωπαϊκή επικράτεια διά της συγκεκριμένης οδού μειώθηκαν λόγω της αύξησης των περιπολιών του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος της Ισπανίας στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Δεν ήταν διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος των μαυριτανικών αρχών για να σχολιάσει τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε ο ΔΟΜ.

Αν και στην περιοχή βρίσκονται ορισμένες από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ηπείρου, τα κράτη της δυτικής Αφρικής δεν καταφέρνουν να δημιουργούν θέσεις εργασίας για τον αυξανόμενο νεαρό πληθυσμό τους. Συνέπεια της δυσπραγίας αυτής είναι το ότι μετανάστες συνεχίζουν να παίρνουν επικίνδυνες οδούς στην προσπάθειά τους να φθάσουν σε χώρες της ΕΕ.

Happening now: IOM working with the Mauritanian authorities and HCR to bring first aid and medical assistance to 83 migrants from Gambia who have survived a shipwreck close to the Mauritanian coast line. For now 57 are accounted death while operations continue Child and women too