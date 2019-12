Μακελειό στη στρατιωτική βάση του Περλ Χάρμπορ: Δύο νεκροί, αυτοκτόνησε ο δράστης

Νεκρά είναι τα δύο από τα τρία θύματα ενός στελέχους του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ το οποίο άνοιξε πυρ για ακόμη άγνωστους λόγους μέσα στη στρατιωτική βάση Περλ Χάρμπορ-Χίκαμ χθες Τετάρτη, ενώ το τρίτο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με αξιωματικούς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Κατά τους αξιωματικούς αυτούς, που παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου στη Χαβάη, όπου βρίσκεται η ιστορική αυτή βάση του αμερικανικού ΠΝ, ο ναύτης που άνοιξε πυρ υπέκυψε μετά τον αυτοτραυματισμό του με το υπηρεσιακό του όπλο.

Τα ονόματα των θυμάτων και του δράστη δεν δημοσιοποιήθηκαν. Νωρίτερα, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα θύματα της επίθεσης είναι πολιτικοί υπάλληλοι του ναυτικού και ότι το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο ναυπηγείο της βάσης, γεγονός που επιβεβαίωσε η διοίκηση της στρατιωτικής εγκατάστασης.

«Ο δράστης αναγνωρίστηκε ως μέλος του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού» και «άνοιξε πυρ εναντίον τριών πολιτικών υπαλλήλων του υπουργείου Άμυνας πριν αυτοκτονήσει».

Τα κίνητρα του δράστη είναι ακόμη άγνωστα.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Hawaii News Now, η επίθεση διαπράχθηκε «περί τις 14:30» χθες Τετάρτη [τοπική ώρα· περί τις 02:30 σήμερα Πέμπτη ώρα Ελλάδας].

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε η άρση του αποκλεισμού που επιβλήθηκε στη βάση εξαιτίας της επίθεσης.

Επικεφαλής της έρευνας που διενεργείται για την υπόθεση έχουν τεθεί αξιωματικοί της αμερικανικής στρατιωτικής δικαιοσύνης.

Το συμβάν καταγράφηκε τρεις ημέρες πριν από τις εκδηλώσεις για την επέτειο της επίθεσης στο Περλ Χάρμπορ που εξαπέλυσαν την 7η Δεκεμβρίου 1941 οι αυτοκρατορικές ένοπλες δυνάμεις της Ιαπωνίας, εξωθώντας τις ΗΠΑ να εισέλθουν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Γενικά οι ΗΠΑ βυθίζονται συχνά στο πένθος λόγω επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων: στη χώρα, η δεύτερη τροπολογία του Συντάγματος της οποίας αναφέρεται στο δικαίωμα «του λαού» να φέρει οπλισμό, οι νεκροί από σφαίρες πλησίασαν τους 40.000 — ο αριθμός συμπεριλαμβάνει τους αυτόχειρες — το 2017.

