Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην Αλβανία: Νεκροί, εγκλωβισμένοι, δεκάδες τραυματίες και σοβαρές ζημιές

Όσο περνούν οι ώρες γίνονται πλέον φανερές οι καταστροφικές διαστάσεις του σεισμού που έπληξε σήμερα λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα [τοπική ώρα· 05:00 ώρα Ελλάδας] την Αλβανία, με επίκεντρο περιοχή ανάμεσα στα Τίρανα και την παραλιακή πόλη του Δυρραχίου.

Πληροφορίες κάνουν πλέον λόγο για πέντε νεκρούς, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των τραυματιών που διακομίζονται σε νοσοκομεία. Επίσης, οι πληροφορίες μιλούν για εγκλωβισμένους στα ερείπια των κτιρίων που καταστράφηκαν.

Τα περισσότερα κτίρια που κατέρρευσαν βρίσκονται στο Δυρράχιο και τα Τίρανα. Κατεστραμμένα κτίρια υπάρχουν, ωστόσο, και σε ακτίνα 150 περίπου χιλιομέτρων: από τη Λέζια στον Βορρά έως το Φίερι στον Νότο. Έως τώρα έχει αναφερθεί ότι έχουν καταρρεύσει οκτώ πολυκατοικίες στο Δυρράχιο και στα προάστια των Τιράνων. Πρόκειται για κτίρια που είχαν ανεγερθεί πριν από το 1990, αλλά και νεότερα.

Ο πανικός αποδείχθηκε ο χειρότερος σύμβουλος για τους κατοίκους των σεισμόπληκτων περιοχών, ενώ η έλλειψη κρατικής υποδομής επιβάρυνε την κατάσταση.

Σύμφωνα με το Associated Press, το υπουργείο Άμυνας της χώρας επιβεβαίωσε ότι νεκρός είναι ένας άνδρας από την επαρχία Κούρμπιν, ο οποίος πήδηξε από παράθυρο του σπιτιού του για να σωθεί.

Τα αλβανικά μέσα κάνουν λόγο για δύο ακόμα νεκρούς, μέσα στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

Μάλιστα, στο σημείο έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό άλλων ανθρώπων, που βρίσκονταν μέσα στο ίδιο κτήριο την ώρα του σεισμού.

Σε αρκετές περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Στους δρόμους επικρατεί κομφούζιο, με τους πολίτες να έχουν βγει στους δρόμους, ενώ η κυβέρνηση απευθύνει έκκληση να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι. Ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα μετέβη στο Δυρράχιο, που επλήγη περισσότερο.

Στις 07.03 καταγράφηκε μετασεισμός 5,4 βαθμών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στην Αδριατική, 34 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Τιράνων, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

«Οι ζημιές είναι σημαντικές», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας. Πέρα από το τριώροφο κτίριο που κατέρρευσε στο Δυρράχιο, άλλο ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης υπέστη σοβαρές ζημιές.

Η υπουργός Υγείας της Αλβανίας, η Ογκέρτα Μαναστερλίου, δήλωσε ότι τουλάχιστον πενήντα άνθρωποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων υπέστησαν ελαφρείς τραυματισμούς δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες στα επείγοντα.

Ο κύριος σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων, ως το Σαράγεβο της Βοσνίας (σε απόσταση 400 χλμ.) και το Νόβι Σαντ της Σερβίας (700 χλμ.), σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης και μηνύματα που αναρτήθηκαν από χρήστες ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια περιοχή έπληξε σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών την 21η Σεπτεμβρίου, που είχε προκαλέσει ζημιές σε περίπου 500 κατοικίες και κατέστρεψε ολοσχερώς κάποιες από αυτές. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας εκτίμησε τότε πως επρόκειτο για τον ισχυρότερο σεισμό της τελευταίας «εικοσαετίας ως τριακονταετίας» στη χώρα.

Σεισμός στην Αλβανία: Η αγωνιώδης διάσωση παιδιού από συντρίμμια

Τον κύριο σεισμό ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, ο ισχυρότερος από τους οποίους εκτιμήθηκε από το EMSC ότι ήταν 5,3 βαθμών.

Ακόμη ένας ισχυρός μετασεισμός ταρακούνησε κτίρια στα Τίρανα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters

Λέκκας: Περιμένουμε μεγάλο μετασεισμό στην Αλβανία - Γιατί δεν επηρεάζει την Ελλάδα

Μετά τα 6,4 Ρίχτερ ακολούθησαν μετασεισμοί, οι οποίοι είχαν μέγεθος 5,1 και 5,3 Ρίχτερ οι μεγαλύτεροι, ενώ έχουν καταγραφεί μετασεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα, σε μια πρώτη αυτοψία στην Κέρκυρα κυρίως που βρίσκεται κοντά, δεν έχουν προκληθεί ζημιές στο ελληνικό έδαφος.

