Στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση εξόντωσης του Μπαγκντάντι

Το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση εξόντωσης του Μπαγκντάντι.

Οι εικόνες δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από τον στρατηγό Frank McKenzie, ο οποίος αποκάλυψε ακόμη ότι το DNA που χρησιμοποιήθηκε για την ταυτοποίηση του αρχηγού του ISIS συλλέχθηκε από δείγματα από την κράτησή του στο στρατόπεδο Bucca του Ιράκ.

«Το σχέδιο ήταν πολύ πιο περίπλοκο από όσο δείχνει ώστε να αποφύγουμε να μας εντοπίσει ο ISIS και να μην υπάρχουν άμαχοι νεκροί» είπαν μεταξύ άλλων.

Στα βίντεο διακρίνονται οι Αμερικανοί κομάντος των Ειδικών Δυνάμεων να παίρνουν θέση έξω από το κρησφύγετο του ηγέτη του ISIS.

Ο McKenzie δεν επιβεβαίωσε ωστόσο τις δηλώσεις του Τραμπ σύμφωνα με τις οποίες ο Μπαγκντάντι έκλαιγε στις τελευταίες του στιγμές.

Τέλος, υποστήριξε πως η απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία δεν αποτέλεσε περιοριστικό παράγοντα στην επιχείρηση, ενώ δεν είχε σε τίποτα να κάνει καθόλου με τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

Footage of U.S SOF raid on Baghdadi's compound disclosed at Pentagon press briefing: https://t.co/UvX9B8hoyjpic.twitter.com/6qy4s7kmt3 — Harry Boone (@towersight) October 30, 2019