Αυστρία: Έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο του Λιντς - Πληροφορίες για τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί κοντά στο αεροδρόμιο του Λιντς, στην Αυστρία.

Το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο N-TV μετέδωσε πως σημειώθηκε έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο του Λιντς στην Αυστρία και δύο άνθρωποι έχουν τραυματισθεί σοβαρά.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο απόθεσης απορριμμάτων κοντά στο αεροδρόμιο.

Δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την έκρηξη, αλλά στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οπως δήλωσε πάντως εκπρόσωπος της αστυνομίας, δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η έκρηξη, που σημειώθηκε σήμερα σε εγκατάσταση διάθεσης απορριμμάτων στην Αυστρία και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων, προκλήθηκε από τρομοκρατική επίθεση.

Η αστυνομία στο κρατίδιο της Άνω Αυστρίας ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε πως δύο άνθρωποι έχουν τραυματισθεί σοβαρά από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 π.μ. (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας) στην πόλη Χέρσινγκ.

