Τι συμβαίνει με τον Ντόναλντ Τραμπ; Γιατί οδηγείται σε παραπομπή και καθαίρεση;

Την έναρξη έρευνας με το ερώτημα της παραπομπής και της καθαίρεσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.



Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς θα εξετάσει εάν ο Ντόναντ Τραμπ ζήτησε τη βοήθεια της Ουκρανίας για να βρει στοιχεία σε βάρους του πρώην αντιπροέδρου και νυν υποψηφίου για το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία Τζο Μπάιντεν.



Η υπόθεση στηρίζεται σε καταγγελία μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, η οποία υποβλήθηκε τον Αύγουστο, και αφορούσε τηλεφωνική επικοινωνία, που είχε στα τέλη Ιουλίου ο Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Η Πελόζι κατηγόρησε τον επικεφαλής της υπηρεσίας Εθνικών Πληροφοριών (DNI) Τζόζεφ Μαγκουάιρ ότι, κατ' εντολή της κυβέρνησης Τραμπ, παραβιάζει τον νόμο επειδή δεν παραδίδει στο Κογκρέσο την καταγγελία του μάρτυρα.



Νωρίτερα και η Γερουσία, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, ενέκρινε ένα ψήφισμα με το οποίο ζητείται να υποβληθεί στις Επιτροπές Πληροφοριών του Κογκρέσου, τόσο σε εκείνη της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και σε εκείνη της Γερουσίας, η καταγγελία που έκανε ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος



Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία προέτρεψε τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους του να στηρίξουν αυτό το ψήφισμα.



"Δεν μπορώ να φανταστώ κάποια νομικά έγκυρη ή σοβαρή αιτία" να προβάλει κανείς αντιρρήσεις, είπε ο Τσακ Σούμερ, υποστηρίζοντας ότι ο μοναδικός λόγος θα ήταν "να προστατευθεί ο πρόεδρος από την απόδοση ευθυνών".

Οργισμένη αντίδραση Τραμπ



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση ενάντια στην απόφαση των Δημοκρατικών μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων που ανακοίνωσαν την έναρξη επίσημης έρευνας με το ερώτημα της παραπομπής του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They don’t know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats!