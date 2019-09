Βρετανία: Νέο χτύπημα για τον Μπόρις Τζόνσον - Παραιτήθηκε από υπουργός και ο αδελφός του

Ο Τζο Τζόνσον, αδελφός του βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, παραιτείται από τη θέση του υφυπουργού και από την βουλευτική του έδρα επικαλούμενος σύγκρουση ανάμεσα στην πίστη προς την οικογένεια και το εθνικό συμφέρον.

«Ηταν τιμή μου που εκπροσώπησα το Ορπινγκτον επί εννέα χρόνια και που υπηρέτησα ως υπουργός υπό τρεις πρωθυπουργούς», δήλωσε ο Τζο Τζόνσον.

«Τις τελευταίες εβδομάδες βρέθηκα διχασμένος ανάμεσα στην πίστη προς την οικογένεια και το εθνικό συμφέρον - είναι μία ανεπίλυτη πιεστική κατάσταση και είναι η στιγμή για άλλους να αναλάβουν τους ρόλους μου ως βουλευτή και υπουργού».

Ο 47χρονος μικρότερος αδελφός του Μπόρις Τζόνσον ψήφισε υπέρ της παραμονής στο δημοψήφισμα του 2016 και παραιτήθηκε από την κυβέρνηση της Τερέζα Μέι τον Νοέμβριο 2018 εκφράζοντας την αντίθεσή του προς την συμφωνία για το Brexit και την λύπη του «για την επιλογή που έχει μείνει στον βρετανικό λαό» ανάμεσα σε μία συμφωνία που «θα αποδυνάμωνε οικονομικά» την χώρα και σε μία έξοδο χωρίς συμφωνία που θα προκαλούσε «ανείπωτη ζημία » στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό ακριβώς το Brexit της «ανείπωτης ζημίας» για την χώρα επιδιώκει ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος, αφού υπέστη την ταπεινωτική διαδικασία της ματαίωσης των πολιτικών του σχεδίων στην Βουλή των Κοινοτήτων, εξακολουθεί να ελπίζει στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών, οι οποίες θα του επιστρέψουν την χαμένη του κυβερνητική πλειοψηφία. Πρώην δημοσιογράφος των Financial Times, αφού εργάσθηκε στην επενδυτική τράπεζα Deutsche Bank, ο Τζο Τζόνσον έγινε υφυπουργός αρμόδιος για τα Πανεπιστήμια, την Επιστήμη και την Ερευνα.

Αλλά δεν είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειας που έχει διαφορετικές απόψεις από τον αδελφό του: η αδελφή του Ρέιτσελ έκανε καμπάνια στις ευρωεκλογές υπέρ του φιλοευρωπαϊκού κόμματος Change UK.

Οσο για τον πατέρα τους Στάνλεϊ Τζόνσον, υπήρξε ευρωβουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος από το 1979 μέχρι το 1984 και ψήφισε κατά του Brexit στο δημοψήφισμα του 2016.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout