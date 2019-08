Σοκ για παίκτη του μπέιζμπολ: Δολοφόνησαν γυναίκα, παιδί και πεθερά - Συνελήφθη 18χρονος

Η σύζυγος, το παιδί και η πεθερά του Αμερικανού παίκτη του μπέιζμπολ Μπλέικ Μπίβενς δολοφονήθηκαν την Τρίτη στη νότια Βιρτζίνια, σύμφωνα με πολλές αναφορές των αρχών και των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Μετά από σύντομη καταδίωξη στα σύνορα Βιρτζίνιας-Βόρειας Καρολίνας ο 18χρονος κουνιάδος του Μπίβενς, ο Μάθιου Τόμας Μπέρναρντ, συνελήφθη κατηγορούμενος για τρεις ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης.

Σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας Πιτσιλβάνια, αστυνομικοί πήγαν σε ένα σπίτι στο Κίλινγκ της Βιρτζίνιας επειδή οι γείτονες κατήγγειλαν πως άκουσαν πυροβολισμούς. Φτάνοντας εκεί βρήκαν μια γυναίκα νεκρή στην είσοδο και άλλα δύο πτώματα μέσα στο σπίτι, όπως μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

"Είναι σοκαριστικό για την κοινότητά μας. Μας υπενθυμίζει πόσο εύθραυστη είναι η ζωή", σχολίασε ο σερίφης Μάικ Τέιλορ.

Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων, ούτε έχουν κάποια ένδειξη για το κίνητρο των φόνων. Ο Μπέρναρντ, που ήταν γυμνός όταν συνελήφθη, προσπάθησε να διαφύγει πεζός.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας μπέιζμπολ Τάμπα Μπέι Ρέις εξέδωσε μια ανακοίνωση για την τραγωδία που έπληξε τον 24χρονο πίτσερ. "Νωρίτερα σήμερα μάθαμε ότι ένας από τους παίκτες μας (...) βίωσε μια φρικτή οικογενειακή τραγωδία στη νότια Βιρτζίνια", ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα τον στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο.

So sad..... many PRAYERS go out to Blake Bivens!! #Baseballfamily https://t.co/TJeH6TPBXQ