Εκρηξη του ηφαιστείου Στρόμπολι ανοικτά της Σικελίας

Νέα ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στο νησί του Στρόμπολι, στα ανοικτά της Σικελίας, ανακοίνωσε η ιταλική πυροσβεστική υπηρεσία.

«Η ισχυρή έκρηξη» σημειώθηκε στις 12:17 (τοπική ώρα, 13:17 ώρα Ελλάδας) στην κεντρική-νότια πλαγιά του κρατήρα, διευκρίνισαν οι πυροσβέστες στον λογαριασμό τους στο Twitter. Δεν έκαναν λόγο για τραυματίες.

Οι ίδιοι πρόσθεσαν πως έχουν επέμβει για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί σε βλάστηση.

Το ηφαίστειο του Στρόμπολι, στο αρχιπέλαγος των Αιολίδων νήσων, είχε γνωρίσει δύο τεράστιες εκρήξεις στις 3 Ιουλίου στην κεντρική-νότια πλαγιά του κεντρικού κρατήρα, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε έναν 35χρονο σικελό περιπατητή.

Των εκρήξεων είχαν προηγηθεί χείμαρροι λάβας που έρρεαν από όλα τα ενεργά στόμια δημιουργώντας ένα σύννεφο καπνού ύψους δύο χιλιομέτρων.

Έκτοτε έχει απαγορευθεί η άνοδος στις πλαγιές του ηφαιστείου, καθώς λάβα εξακολουθεί να κυλάει μέχρι τη θάλασσα και είναι ιδιαίτερα ορατή τη νύκτα.

Το ηφαίστειο, η κορυφή του οποίου βρίσκεται σε ύψος 920 μέτρων και η βάση του 2.000 μέτρα κάτω από τη θάλασσα, είναι ένα από τα λίγα στον κόσμο με συνεχή δραστηριότητα, διευκρινίζει το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV), όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Συνήθως αυτός ο «φάρος της Τυρρηνικής θάλασσας» δονείται από τακτικές μικρές εκρήξεις οι οποίες συνοδεύουν τους περιπατητές που ανεβαίνουν σ' αυτό.

A couple of smaller eruptions now and this metallic taste in our mouths. Waiting to see if we need to help with evacuations #Stromboli #volcano #strombolivolcano pic.twitter.com/XFo64ubp96