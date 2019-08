Νέος "πονοκέφαλος" στο Μπάκιγχαμ - Τα "έσπασαν" Ουίλιαμ και Χάρι;

«Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά» λέει η λαϊκή σοφία και φαίνεται ότι ο... καπνός σχετικά με τις κακές σχέσεις των δύο νεαρών βασιλικών ζευγών της Βρετανίας κάθε τόσο επιβεβαιώνει την ύπαρξη φωτιάς, παρά το γεγονός ότι το παλάτι του Μπάκιγχαμ τρέχει διαρκώς σε ρόλο πυροσβέστη.

Τελευταίο επεισόδιο σε ένα σίριαλ που κρατά εδώ και καιρό, η απόφαση το φιλανθρωπικό ίδρυμα του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον να αφαιρέσει από τον τίτλο του τα ονόματα του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, καθώς σύμφωνα με έγγραφα αποκάλυψαν βρετανικά ΜΜΕ το ίδρυμα του Γουίλιαμ και της Κέιτ, πλέον ονομάζεται «Το Βασιλικό Ίδρυμα του Δούκα και της Δούκισσας του Κέιμπριτζ» (Royal Foundation of Duke and Duchess of Cambridge), ενώ πριν λεγόταν «Το Βασιλικό Ίδρυμα του Δούκα και της Δούκισσας του Κέιμπριτζ και του Σάσεξ» (Royal Foundation of Duke and Duchess of Cambridge & Sussex).