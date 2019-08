Μανχάταν: Χωρίς εκρηκτικό μηχανισμό οι χύτρες που εντοπίστηκαν στο μετρό

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο Μανχάταν μετά από τον εντοπισμό «ύποπτου αντικειμένου» σε σταθμό τρένου.

Δεν έφεραν εκρηκτικούς μηχανισμούς οι τρεις χύτρες που εντοπίστηκαν σε σταθμό του μετρό στο Κάτω Μανχάταν στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι δημοτικές αρχές της Νέας Υόρκης είχαν προηγουμένως εκκενώσει τον πολυσύχναστο σταθμό επί της οδού Φούλτον, με τους συρμούς του μετρό να παρακάμπτουν τον σημαντικό συγκοινωνιακό κόμβο καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και οχήματα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να εξετάσουν τα ύποπτα ευρήματα.

Πριν από λίγο η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε στο Twitter ότι τα ύποπτα δέματα είναι ασφαλή, δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ζήτησε από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

«Παρακαλούμε να αποφύγετε την περιοχή γύρω από τις οδούς Φούλτον και Γουίλιαμ και τον σταθμό Φούλτον λόγω αστυνομικής έρευνας» γράφει χαρακτηριστικά το tweet της αστυνομίας.

ADVISORY: Please avoid the area of Fulton St & William St in the Fulton St subway station (Manhattan) due to a police investigation. Expect a police presence and emergency vehicles in the area. Check @NYCTSubway for possible schedule changes. More info to follow. pic.twitter.com/aFIXuhYAf6