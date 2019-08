Επίθεση με μαχαίρι έξω από το υπουργείο Εσωτερικών στο Λονδίνο

Ένας άνδρας δέχθηκε επίθεση έξω από το υπουργείο Εσωτερικών στο Ουεστμίνστερ στο Λονδίνο, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός ατόμου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η αστυνομία εκλήθη στην οδό Μάρσαμ στο Λονδίνο, με τους αξιωματικούς να ανταποκρίνονται σε αναφορά για μαχαιρωμένο άνδρα. Οι διασώστες εντόπισαν ένα άτομο που έφερε τραύματα από μαχαίρι, σύμφωνα με ανακοίνωση από τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Αυτήν τη στιγμή η αστυνομία διερευνά το περιστατικό ενώ ένας άνδρας συνελήφθη με την υποψία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Update | Enquiries are ongoing into the exact circumstances of the incident. Statement https://t.co/SOL2eU9KEe https://t.co/oaAVE1sImV

Lots of armed police and a cordon going up outside the Home Office pic.twitter.com/aj0RqDnPsm